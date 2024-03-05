Toyota Land Cruiser Prado 2024 года с китайского рынка получил ценник в России
Новый Toyota Land Cruiser 2024 года на автомобильном маркетплейсе CarClick предлагают приобрести в двух комплектациях: Land Cruiser Prado (цена в Китае – 63 445 долларов) и Land Cruiser Final Edition (76 445 долларов).
Стоимость покупки на маркетплейсе составит 10,5 млн и 12 млн рублей соответственно. В конечную цену уже входят доставка (от 350 000 руб.), таможенное оформление (порядка 50% от цены авто), предпродажная подготовка и комиссия платформы.
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Внедорожники предложат в четырех цветовых вариантах: Ice Cap, Wind Chill Pearl, Underground, Black, Meteor Shower, Trail Dust и Heritage Blue. Оттенки Trail Dust и Heritage Blue сочетаются с крышей Grayscape.
Модели 2024 года оснащаются гибридной силовой установкой iForce Max с четырехцилиндровым двигателем на 2,4 литра с турбонаддувом (326 л.с.), восьмидиапазонным автоматом и постоянным полным приводом.
В оснащение Land Cruiser Prado входят акустическая система с 10 динамиками, электропривод двери багажника, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, переключатель режимов движения Multi-Terrain Select и система обзора Multi-Terrain Monitor, которая позволяет видеть, что находится под колесами.
Комплектация Land Cruiser Final Edition (с круглыми фарами) будет выпущена лимитированным тиражом в 5 тысяч экземпляров. Автомобиль дополнен передней защитой картера, багажником на крыше, 18-дюймовыми колесами с всесезонными шинами, брызговиками, кожаными сиденьями с подогревом и вентиляцией и логотипами «First Edition».
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Источник, фото: CarClick
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.