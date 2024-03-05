Эти двигатели «портят» масло: в каких машинах его придется менять чаще

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Моторист рассказал, в каких двигателях масло быстрее теряет свои свойства

Главной причиной того, что масло перестает эффективно работать, считается высокая температура. Смазка нагревается в самых горячих точках мотора – это контактные участки поршневых колец и стенки цилиндра, пояснил моторист крупного сетевого автосервиса.

Перегрев может спровоцировать испарение масла и появление нагара на деталях ДВС. Еще на масло негативно воздействуют картерные газы.

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В топливе содержатся естественные примеси, такие как сера, а также различные присадки. В выхлопных газах содержится множество химических элементов, которые, взаимодействуя с маслом, порождают агрессивные соединения на основе серы и азота. Для борьбы с ними в масла добавляют щелочные присадки. Но в некоторых моторах из-за избытка «кислотных соединений» присадки быстро теряют свои свойства.

Сам бензин тоже негативно влияет на масло. При работе ДВС часть топлива все равно попадает в масло. Если бензина накапливается слишком много, то масло теряет свойства.

В современных малообъемных двигателях масло быстрее всего становится неэффективным. У таких моторов маленький картер, и масло не успевает достаточно остыть в нем, прежде чем снова оказаться в цилиндрах.

Двигатели с турбонаддувом быстро «проглотят» щелочные присадки из масла, оставляя мотор с кислотными отходами сгорания топлива, пояснил специалист.

Ранее читатель «За рулем» поделился, как справиться с закисшим крепежом.

Источник: njcar.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:Depositphotos
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