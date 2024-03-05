Эти двигатели «портят» масло: в каких машинах его придется менять чаще
Главной причиной того, что масло перестает эффективно работать, считается высокая температура. Смазка нагревается в самых горячих точках мотора – это контактные участки поршневых колец и стенки цилиндра, пояснил моторист крупного сетевого автосервиса.
Перегрев может спровоцировать испарение масла и появление нагара на деталях ДВС. Еще на масло негативно воздействуют картерные газы.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
В топливе содержатся естественные примеси, такие как сера, а также различные присадки. В выхлопных газах содержится множество химических элементов, которые, взаимодействуя с маслом, порождают агрессивные соединения на основе серы и азота. Для борьбы с ними в масла добавляют щелочные присадки. Но в некоторых моторах из-за избытка «кислотных соединений» присадки быстро теряют свои свойства.
Сам бензин тоже негативно влияет на масло. При работе ДВС часть топлива все равно попадает в масло. Если бензина накапливается слишком много, то масло теряет свойства.
В современных малообъемных двигателях масло быстрее всего становится неэффективным. У таких моторов маленький картер, и масло не успевает достаточно остыть в нем, прежде чем снова оказаться в цилиндрах.
Двигатели с турбонаддувом быстро «проглотят» щелочные присадки из масла, оставляя мотор с кислотными отходами сгорания топлива, пояснил специалист.
Ранее читатель «За рулем» поделился, как справиться с закисшим крепежом.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: njcar.ru