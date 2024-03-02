Как открутить приржавевший болт – новый способ

Читатель «За рулем» рассказал, как справиться с закисшим крепежом

К пробегу 176 тысяч км износились втулки заднего стабилизатора на моем внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport. Сразу возникла проблема в отворачивании болтов крепления скоб, которые 9 лет никто не трогал. Современные химические средства и физическое воздействие не помогли, да и велик риск сорвать головки болтов «на 10».

Воспользовался горелкой – нагревал болт и тут же охлаждал водой из шприца. После двух попыток ржавчина ослабила хватку, и крепеж отвернулся без повреждений. Болты завернул на медную смазку и сверху обработал мовилем.

Ю. Леонтьев, Ленинградская область

Нагреваем болт горелкой и тут же охлаждаем водой из шприца.

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