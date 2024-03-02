#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mazda облегчит свои машины благодаря революционному шасси из углеродного волокна
2 марта
Mazda облегчит свои машины благодаря революционному шасси из углеродного волокна
Mazda раскрыла подробности о первом в мире...
Конкурент КАМАЗа: почему у нас покупают этот грузовик FAW?
2 марта
Конкурент КАМАЗа: почему у нас покупают этот грузовик FAW?
Названы причины взрывного успеха магистрального...
Land Rover Defender
2 марта
Уникальный доработанный Land Rover Defender продают по бросовой цене
На аукционе Mecum продается эксклюзивный пикап...

Как открутить приржавевший болт – новый способ

Читатель «За рулем» рассказал, как справиться с закисшим крепежом

Отремонтировал выпускную систему без особых затрат – вот ноу-хау

К пробегу 176 тысяч км износились втулки заднего стабилизатора на моем внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport. Сразу возникла проблема в отворачивании болтов крепления скоб, которые 9 лет никто не трогал. Современные химические средства и физическое воздействие не помогли, да и велик риск сорвать головки болтов «на 10».

Воспользовался горелкой – нагревал болт и тут же охлаждал водой из шприца. После двух попыток ржавчина ослабила хватку, и крепеж отвернулся без повреждений. Болты завернул на медную смазку и сверху обработал мовилем.

Ю. Леонтьев, Ленинградская область

Нагреваем болт горелкой и тут же охлаждаем водой из шприца.
Нагреваем болт горелкой и тут же охлаждаем водой из шприца.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как сэкономить на замене масла (предварительно потратив не более 3200 рублей), эксперты «За рулем» рассказывают тут.
Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:Ю. Леонтьев
Количество просмотров 2
02.03.2024
Фото:Ю. Леонтьев
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Pajero Sport

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв