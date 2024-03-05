В Приморье из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем
В Хасанском районе Приморья из-за пожаров автодорога оказалась в кольце огня и дыма. Из-за пала травы там уже несколько дней горят поля.
В районе поселка Хасан площадь пожаров составляет 3 тыс. гектаров. Уточняется, что большинство очагов возгорания уже удалось ликвидировать и осталось лишь потушить огонь на площади около 200 гектаров.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Но пламя приближается к дороге в районе села Ромашка и распространяется с большой скоростью. В МЧС пояснили, что угрозы для населенных пунктов пока нет.
Ранее власти Приморья ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта начались крупные природные пожары. Спасателям было поручено определить границы территории, на которой может возникнуть ЧС. Также было предписано установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986 года за 2 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Telegram-канал Amur Mash