В Приморье из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем

В Хасанском районе Приморья из-за пала травы пламя подобралось к автодороге

В Хасанском районе Приморья из-за пожаров автодорога оказалась в кольце огня и дыма. Из-за пала травы там уже несколько дней горят поля.

В районе поселка Хасан площадь пожаров составляет 3 тыс. гектаров. Уточняется, что большинство очагов возгорания уже удалось ликвидировать и осталось лишь потушить огонь на площади около 200 гектаров.

Но пламя приближается к дороге в районе села Ромашка и распространяется с большой скоростью. В МЧС пояснили, что угрозы для населенных пунктов пока нет.

Ранее власти Приморья ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта начались крупные природные пожары. Спасателям было поручено определить границы территории, на которой может возникнуть ЧС. Также было предписано установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.

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Источник: Telegram-канал Amur Mash