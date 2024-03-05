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От фургончиков до микроавтобусов: в Россию везут большую партию Ford Transit из Китая

На рынке России появился Ford Transit китайской сборки по цене 3,5 млн рублей

На рынок России завезут партию китайских Ford Tranzit Custom, в числе которой есть автомобили с девятиступенчатым автоматом. Соответствующие объявления о продаже Ford Transit разных годов выпуска и комплектаций появились на различных агрегаторах.

Китайский Transit Custom отличается от той версии, которая продается на европейском рынке. В Россию привезут большую партию фургонов, сборку которых осуществляли на совместном предприятии Ford и JMC в Китае. Автомобили построены на базе платформы Ford Transit Custom образца 2012 года, и китайская версия отличается от европейского Transit Custom, несмотря на современный внешний вид.

Ford Tranzit Custom
Ford Tranzit Custom
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Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

В 2023 году китайский Transit Custom подвергся серьезному апгрейду, ему обновили экстерьер и интерьер. Под капотом автомобиля стоят турбомоторы объемом 2,0 л: бензиновый мощностью 202 л.с. и дизельный на 121 л.с. Со вторым сочетается пятиступенчатая механическая коробка передач, а бензиновый двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».

Ford Tranzit Custom
Ford Tranzit Custom

Что касается цены, то стоимость базовой комплектации Ford Transit Custom в России составит 3,5 млн рублей. Для сравнения — цена фургона ГАЗ Соболь NN с турбодизелем объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. составляет 3,17 млн рублей.

Ford Tranzit Custom
Ford Tranzit Custom

Источник: ixbt.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:CarNewsChina
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Отзывы о Ford Transit (202)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ford Transit  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.

+3