От фургончиков до микроавтобусов: в Россию везут большую партию Ford Transit из Китая

На рынке России появился Ford Transit китайской сборки по цене 3,5 млн рублей

На рынок России завезут партию китайских Ford Tranzit Custom, в числе которой есть автомобили с девятиступенчатым автоматом. Соответствующие объявления о продаже Ford Transit разных годов выпуска и комплектаций появились на различных агрегаторах.

Китайский Transit Custom отличается от той версии, которая продается на европейском рынке. В Россию привезут большую партию фургонов, сборку которых осуществляли на совместном предприятии Ford и JMC в Китае. Автомобили построены на базе платформы Ford Transit Custom образца 2012 года, и китайская версия отличается от европейского Transit Custom, несмотря на современный внешний вид.

Ford Tranzit Custom

В 2023 году китайский Transit Custom подвергся серьезному апгрейду, ему обновили экстерьер и интерьер. Под капотом автомобиля стоят турбомоторы объемом 2,0 л: бензиновый мощностью 202 л.с. и дизельный на 121 л.с. Со вторым сочетается пятиступенчатая механическая коробка передач, а бензиновый двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».

Ford Tranzit Custom

Что касается цены, то стоимость базовой комплектации Ford Transit Custom в России составит 3,5 млн рублей. Для сравнения — цена фургона ГАЗ Соболь NN с турбодизелем объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. составляет 3,17 млн рублей.

Ford Tranzit Custom

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Источник: ixbt.com