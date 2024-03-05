От фургончиков до микроавтобусов: в Россию везут большую партию Ford Transit из Китая
На рынок России завезут партию китайских Ford Tranzit Custom, в числе которой есть автомобили с девятиступенчатым автоматом. Соответствующие объявления о продаже Ford Transit разных годов выпуска и комплектаций появились на различных агрегаторах.
Китайский Transit Custom отличается от той версии, которая продается на европейском рынке. В Россию привезут большую партию фургонов, сборку которых осуществляли на совместном предприятии Ford и JMC в Китае. Автомобили построены на базе платформы Ford Transit Custom образца 2012 года, и китайская версия отличается от европейского Transit Custom, несмотря на современный внешний вид.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
В 2023 году китайский Transit Custom подвергся серьезному апгрейду, ему обновили экстерьер и интерьер. Под капотом автомобиля стоят турбомоторы объемом 2,0 л: бензиновый мощностью 202 л.с. и дизельный на 121 л.с. Со вторым сочетается пятиступенчатая механическая коробка передач, а бензиновый двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».
Что касается цены, то стоимость базовой комплектации Ford Transit Custom в России составит 3,5 млн рублей. Для сравнения — цена фургона ГАЗ Соболь NN с турбодизелем объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. составляет 3,17 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ixbt.com
Отзывы о Ford Transit (202)
Внешний вид. Комфорт
Надежность. Качество ЛКП
Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.