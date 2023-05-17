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Яркая новинка для города: три мотора и дополнительный багажник

К большому Транзиту и среднеразмерному Транзиту Connect добавился «каблучок» Ford Transit Courier.

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Упор в информационных материалах делается исключительно на электрическую версию, хотя в гамме сохранились бензиновые и дизельные исполнения.

Семейство составят литровый EcoBoost отдачей 100 и 125 л. с., дизель 1.5 мощностью 100 «лошадей» и 136‑сильный электромобиль. Все они с передним приводом. Из «топливных» модификаций для самой мощной доступен в качестве опции преселективный робот.

Ford Transit Courier.
Ford Transit Courier.
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В зависимости от модификации грузоподъемность составляет от 678 до 845 кг.

Есть лючок для длинномеров в правом нижнем углу перегородки между фургоном и кабиной. Благодаря ему можно перевозить вещи длиной до 2,66 м.

Транзиты с ДВС могут буксировать прицеп массой 1000–1100 кг. Что интересно, эта возможность есть и у «электрички», но в нее можно запрячь максимум 750 кг.

Цифровая приборка входит в базовое оснащение.
Цифровая приборка входит в базовое оснащение.

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Заказать можно, среди прочего, медиасистему с дисплеем до 12 дюймов и адаптивный круиз-контроль с ворохом других ассистентов.

Из интересных особенностей электромобиля – дополнительный багажник на 44 л под капотом. А вот такие важные параметры, как запас хода и емкость батареи, пока держат в тайне.

Фото: Ford

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За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о Ford Transit (202)

За РулемБезымянный
Ford Transit  2016/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.

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