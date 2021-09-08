Ford Transit — «маршрутка» супер! — журнал За рулем

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Ford Transit - «маршрутка» супер!

Профессиональное жюри Гран-при «За рулем» - Коммерческие автомобили признало новинку Форда в городском 22-местном исполнении лучшим автобусом малого класса.

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Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: победители названы!

7 сентября в выставочном центре «Крокус Экспо» объявлены итоги Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили. В номинации «Автобусы малого и среднего класса» лучшим признан 22-местный автобус Ford Transit.

Церемония награждения победителей состоялась на выставке COMTRANS 2021 — ​крупнейшем в России и Восточной Европе форуме коммерческих автомобилей.

Ford Transit — «маршрутка» супер!Адиль Шамилевич Ширинов, президент и генеральный директор «Соллерс Форд», поблагодарил за победу не только жюри, но и конкурентов — они не дают стоять на месте!
Адиль Шамилевич Ширинов, президент и генеральный директор «Соллерс Форд», поблагодарил за победу не только жюри, но и конкурентов — они не дают стоять на месте!

Крутая «маршрутка»

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COMTRANS-2021 — бесплатный билет (по промокоду CT210025)

Новинка Ford Transit в городском 22-местном исполнении — ультрасовременная «маршрутка». Конфигурация салона отвечает строгим требованиям Департамента транспорта Москвы: все 18 сидений установлены по ходу движения, есть четыре места для стоящих пассажиров, а также предусмотрена площадка для инвалидной коляски.


Ford Transit лидирует на нашем рынке по объемам продаж среди легких коммерческих автомобилей иностранных марок. В 2014 году крупноузловую сборку модели прошлого, седьмого поколения освоили в российской Елабуге (Татарстан) — машинокомплекты поступали с турецкого завода Ford Otosan.


Ford Transit — «маршрутка» супер!

Конструкция и модификации


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Как собирают российские Ford Transit — репортаж с завода

В 2015-м в России официально представили Transit восьмого поколения (образца 2013 года) и одновременно запустили уже полномасштабное производство по полному циклу — со сваркой цельнометаллических кузовов и кабин.


В отличие от большинства конкурентов, собирающих базовые фургоны и шасси для дальнейшей доработки сторонними надстройщиками, предприятие «Форд Соллерс Елабуга» самостоятельно (прибегая иногда к помощи смежников) выпускает целую гамму полнокомплектных автомобилей под собственными VIN-номерами (Z6F и X2F): малотоннажные бортовые грузовики, промтоварные и изотермические фургоны, автобусы, автоцистерны, автолавки, всевозможные спецавтомобили — всего 155 разновидностей.


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Все модификации городских автобусов Ford Transit елабужской сборки базируются на цельнометаллическом несущем кузове наибольшей (L4) длины (6704 мм) и наибольшей (H3) высоты — 2781 мм. Машина имеет классическую компоновку с расположенным продольно двигателем, карданным валом, задним ведущим мостом с неразрезной балкой и двускатными колесами.


Напомним, начиная с шестого поколения, представленного в 2000 году, Transit выпускают не только с классическим задним приводом, но и с передним — от расположенного поперечно силового агрегата. Эти две совершенно разные компоновки удалось унифицировать по деталям на 90%. Силовой агрегат подходит для обеих, а основное отличие — в его подрамнике. Кроме того, на переднеприводных машинах пол ниже. Есть в гамме полноприводная модификация, доступная и в России.


Двигатели


Ford Transit для российского рынка предлагают только с 2,2-литровым дизелем семейства Duratorq экологического класса Евро-5. Что избавляет наших перевозчиков от заправки машины раствором мочевины, а также от сопутствующих проблем, неизбежных для европейских покупателей «еврошестых» модификаций.


Ford Transit — «маршрутка» супер!

Выбор одной из трех настроек мощности: 125, 136 и 155 л. с. возможен не для всех модификаций. Например, грузовые цельнометаллические фургоны и грузопассажирская версия «Комби» идут со 125-сильным мотором. 155-сильный предлагают только на длиннобазных шасси полной массой 3500 и 4700 кг. А 136-сильная версия двигателя идет исключительно на автобусы.


Комплектации


Все переднеприводные модификации — это относительно легкие фургоны и комби с односкатными задними колесами, все шасси — только с задним приводом. А полный привод доступен только на грузовых цельнометаллических фургонах полной массой 3500 кг со 125-сильным двигателем. Автобусы — исключительно заднеприводные. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая для всех модификаций, предлагаемых на российском рынке.

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На сегодняшний день большинство основных агрегатов поступают на сборку автомобилей Ford Transit из Турции. С повторным запуском моторного производства в Елабуге будет локализован двигатель. Относительно недорогие комплектующие (пластмассовые детали, элементы подвески, радиаторы, шины, узлы электрооборудования и пр.) поступают от российских поставщиков уже давно.


Хотите увидеть эту машину вживую? Приходите на выставку COMTRANS-2021. По промокоду от «За рулем» CT210025 вход бесплатный!

Список номинантов Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.


  • Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».
  • «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Ford Transit — «маршрутка» супер!

Профессиональное жюри Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили признало новинку Форда в городском 22-местном исполнении лучшим автобусом малого класса.

Ford Transit — «маршрутка» супер! — фото 1275921Ford Transit — «маршрутка» супер! — фото 1275927Ford Transit — «маршрутка» супер! — фото 1275926Ford Transit — «маршрутка» супер!
Ford Transit — «маршрутка» супер!

Профессиональное жюри Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили признало новинку Форда в городском 22-местном исполнении лучшим автобусом малого класса.

Ford Transit — «маршрутка» супер! — фото 1275927Ford Transit — «маршрутка» супер! — фото 1275926Ford Transit — «маршрутка» супер! — фото 1275921Ford Transit — «маршрутка» супер!
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Отзывы о Ford Transit (194)

Ford 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

комфорт и динамика

Недостатки:

дороговизна

Комментарий:

Вот так они и простаивают без работы днями, мало того что забирают кучу бабок. Так ещё и не зарабатывают всё это время. Один комфорт ещё ничего не стоит, да и стоить столько машина не должна как по мне. С учётом того качества, которое нам сейчас втюхивают. Транзит лично мне кажется содержать тяже...

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