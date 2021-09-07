Гран-при «За рулем» среди легковых машин мы проводим уже почти четверть века. Из маленькой премии он превратился в по-настоящему знаковое событие.
Для коммерческих автомобилей в нашем Гран-при была отдельная номинация. Но номинантов в ней становилось все больше и больше. Поэтому редакция журнала «За рулем» совместно с редакцией журнала «Рейс» учредила отдельный конкурс: Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.
Партнерами мероприятия выступили шинная компания «Кордиант», ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции (OIB) и Комтранс.
Важная особенность нового Гран-при: коммерческую технику оценивают не чиновники, не журналисты и даже не читатели. Выбрать победителей мы поручили профессионалам грузового дела: представителям крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий.
В Гран-при участвуют только новые автомобили, автобусы и прицепы, которые вышли на российский рынок с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В этот раз мы насчитали 35 новинок. И поделили их на семь классов — от легких грузовиков до автобусов и прицепов.
ЛЕГКИЕ ГРУЗОВИКИ (LCV)
В этой номинации представлено четыре модели, и вот как разделились мнения участников голосования:
- ГАЗель NN — 47,2%
- УАЗ Профи Полуторка — 2,8%
- JAC N35 — 11,1%
- Mercedes-Benz Vito — 38,9%
Новая ГАЗель набрала едва ли не половину всех голосов — убедительная победа. Добиться высоких результатов нижегородской «полуторке» помогло отличное сочетание крепкой надежной конструкции, просторной и удобной кабины, большого количества модификаций и сравнительно доступной цены.
Ну и главный козырь — заметный прогресс по части современной электроники. Автомобиль оснащен системой стабилизации, электронным распределением тормозных усилий, функцией предупреждения о выезде из полосы, датчиком дождя, светодиодными фарами, электромеханическим ручником.
СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ
В этой номинации фигурирует уже пять моделей, и вот как проголосовало наше жюри:
- Валдай NEXT — 3%
- Hino 300 XZU720 — 31%
- Hyundai Mighty EX8 — 10%
- ISUZU ELF 8 — 28%
- IVECO Daily MY2019 — 28%
Грузовики трехсотой серии рассчитаны на полную массу от 3,5 до 7,5 т, а с прошлого года новая «трехсотка» может быть и полной массой 8,5 тонны. «Тяжелая» модификация предлагается с тремя вариантами колесной базы, 4-литровым 150-сильным турбодизелем, которому ассистирует либо шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат (в этом классе — большая редкость).
Hino — грузовое подразделение компании Toyota, поэтому ее автомобилям присущи высокое качество и долговечность.
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ
Здесь конкуренция еще жарче: сразу шесть моделей! Вот они:
- КАМАЗ-54901 — 19%
- Ford Trucks F-MAX L — 4%
- MAN ТGX — 15%
- Mercedes-Benz Actros — 26%
- Scania R410 СПГ — 19%
- Volvo FH — 17%
Победа Актроса нам особенно приятна, ведь эта машину локализовали в Набережных Челнах. Причем речь идет не о крупноузловой сборке, а о полноценном производстве — у него даже кабину в России делают. На Actros ставится рядный шестицилиндровый дизель ОМ 471 рабочим объемом 12,8 л мощностью 450 л.с. Важным новшеством стала коробка передач Mercedes PowerShift 3, которая переключает передачи на 20% быстрее аналогичного агрегата прошлого поколения.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ
И снова шесть моделей:
- КАМАЗ-6595 — 42%
- МАЗ-65262L — 11%
- Урал С 35510 — 11%
- Daewoo Novus CL7AF — 3%
- JAC N350 — 6%
- TATRA T 158‐8P5R46 — 27%
В 2021 году Камский автозавод вывел на рынок тяжелые самосвалы КАМАЗ-6595 6х4, его полноприводную версию КАМАЗ-65952 6х6 и четырехосник КАМАЗ-65951 8х4. Это первые автомобили строительного назначения семейства К5.
Под увеличенную грузоподъемность начат выпуск более прочных рам и новых балансиров для задней подвески (ведущие мосты выдерживают осевую нагрузку 16 тонн). Двигатель — новейший 12-литровый КАМАЗ-910 с диапазоном мощности от 380 до 550 л.с. Моторы собирают в Челнах. Там освоено производство головок блока, коленвалов, маховика, поддона двигателя, картера сцепления и множества мелких, но не менее важных деталей.
АВТОБУСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА
В этой номинации представлены:
- Вектор NEXT 8.8 CNG (газомоторный) — 9%
- ГАЗель City — 19%
- КАВЗ-4270 LE — 11%
- Ford Transit — 61%
Фордовский бестселлер предстал в городском 22-местном исполнении. Конфигурация салона этой «маршрутки» отвечает строгим требованиям Департамента транспорта Москвы: все 18 сидений установлены по ходу движения, есть четыре места для стоящих пассажиров, а также предусмотрена площадка для инвалидной коляски.
Машина имеет классическую компоновку с задней ведущей осью, неразрезной балкой и двускатными колесами. Ford Transit для российского рынка предлагают только с 2,2-литровым дизелем семейства Duratorq отдачей 125–155 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая механика.
АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА
В этой номинации представлены:
- КАМАЗ-6292 (сочлененный электробус) — 56%
- ЛиАЗ-5292 LNG (на сжиженном метане) — 11%
- King Long XMQ6129 — 30%
- SIMAZ 22583 — 3%
Вслед за 12-метровым электробусом КАМАЗ-6282 вместимостью 85 пассажиров (Москва таких закупила уже 700 машин) Камский завод разработал сочлененный трехосный низкопольный электробус КАМАЗ-6292 на 135 пассажиров (длина 18,72 м).
В салоне 48 сидений, одно место для инвалидной коляски, одно — для детской и четыре выделенных места для пассажиров с ограниченными возможностями.
Здесь стоят два асинхронных электродвигателя, каждый мощностью по 125 кВт. Литий-никель-марганец-кобальтовые аккумуляторные батареи собирают в России. Их емкость 345 кВт·ч, а ресурс — 20 тысяч циклов заряда/разряда. Запас хода — 90 км.
ПОЛУПРИЦЕПЫ
Обычным гражданам эти названия ничего не говорят, но связанные с грузоперевозками люди не просто в курсе перечисленных ниже торговых марок — они всю их продукцию знают назубок. В том числе и новинки:
- МДМ-9701 — 3%
- ТЗА Eurasia Cargotech — 3%
- Тонар-97883 T4–13VК — 11%
- Grunwald Gr. CS — 6%
- Schmitz Cargobull COOL SMART — 74%
- Steelbear PF-41K — 3%
Трехосный магистральный изотермический полуприцеп имеет стандартную длину 13,4 м и относится к новейшему поколению SMART. Листовая сталь с обеих сторон пенополиуретанового утеплителя отлично защищена от коррозии: поверх слоя цинка еще и сверхпрочная эмаль. Последняя имеет гигиенический сертификат и допущена для использования на внутренних поверхностях фургонов, перевозящих продукты питания.
В основе концепции Smart лежит интеллектуальное объединение всех электронно-управляемых систем полуприцепа: подвески, тормозов, холодильно-обогревательной установки и прочих. Телематическая система TrailerConnect позволяет контролировать все эти узлы через интернет, а также управлять бортовыми системами дистанционно.
Мы учредили также отдельные, редакционные номинации. И отметили три самых значимых достижения в отрасли за последний год.
Группа Stellantis и завод «ПСМА Рус»: за экспорт двигателей для коммерческого автотранспорта
Первые поставки в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку должны начаться во втором полугодии 2021 года.
В настоящее время на калужском заводе «ПСМА РУС» налажена серийная сборка единственного в России дизельного двигателя 1.6, там же производится линейка коммерческих автомобилей Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, которые будут продаваться по всему миру.
Первое полугодие 2021 года группа Stellantis завершила с ростом продаж в России на 120%, рост производства на калужском заводе «ПСМА РУС» составил 200% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
«Автодор»: за строительство ЦКАД
Крупный инфраструктурный проект и важнейшее событие в этом году. ЦКАД значительно улучшит логистику и даст новые возможности перевозчикам в Центральном регионе России.
Чтобы доставить товар из одной части Московской области в другую, больше не надо простаивать в многочасовых пробках.
Интересным новшеством стало внедрение принципа «Свободный поток», избавившего от необходимости проезда через шлагбаум. С уверенностью можно сказать, что это самая современная дорога в России.
ЗАО «КАММИНЗ КАМАЗ»: за лучший силовой агрегат
Эту номинацию мы планируем сделать постоянной. И здесь редакции журналов «За рулем» и «Рейс» были единодушны. За вклад в развитие российского дизелестроения и по случаю 15-летия производства двигателей Cummins в России мы награждаем ЗАО «КАММИНЗ КАМАЗ». За эти годы было выпущено более 100 тысяч двигателей. Где их только не встретишь: на грузовиках, автобусах, сельскохозяйственной технике.
Немаловажно, что уровень локализации достиг 60% и продолжает расти. Будем надеяться, что к следующему юбилею этот показатель приблизится к заветной сотне.
Еще раз поздравляем победителей!
И до встречи на Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022!