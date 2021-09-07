Профессиональное жюри определило 7 лучших моделей грузовой отрасли. Встречайте победителей первого Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили!

Гран-при «За рулем» среди легковых машин мы проводим уже почти четверть века. Из маленькой премии он превратился в по-настоящему знаковое событие.

Для коммерческих автомобилей в нашем Гран-при была отдельная номинация. Но номинантов в ней становилось все больше и больше. Поэтому редакция журнала «За рулем» совместно с редакцией журнала «Рейс» учредила отдельный конкурс: Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Партнерами мероприятия выступили шинная компания «Кордиант», ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции (OIB) и Комтранс.

Важная особенность нового Гран-при: коммерческую технику оценивают не чиновники, не журналисты и даже не читатели. Выбрать победителей мы поручили профессионалам грузового дела: представителям крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий.

В Гран-при участвуют только новые автомобили, автобусы и прицепы, которые вышли на российский рынок с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В этот раз мы насчитали 35 новинок. И поделили их на семь классов — от легких грузовиков до автобусов и прицепов.

ЛЕГКИЕ ГРУЗОВИКИ (LCV)

В этой номинации представлено четыре модели, и вот как разделились мнения участников голосования:

ГАЗель NN — 47,2%

УАЗ Профи Полуторка — 2,8%

JAC N35 — 11,1%

Mercedes-Benz Vito — 38,9%

Новая ГАЗель набрала едва ли не половину всех голосов — убедительная победа. Добиться высоких результатов нижегородской «полуторке» помогло отличное сочетание крепкой надежной конструкции, просторной и удобной кабины, большого количества модификаций и сравнительно доступной цены.

Ну и главный козырь — заметный прогресс по части современной электроники. Автомобиль оснащен системой стабилизации, электронным распределением тормозных усилий, функцией предупреждения о выезде из полосы, датчиком дождя, светодиодными фарами, электромеханическим ручником.

Получать статуэтку вышел сам Вадим Николаевич Сорокин, президент и генеральный директор «Группы ГАЗ».

СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ

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В этой номинации фигурирует уже пять моделей, и вот как проголосовало наше жюри:

Валдай NEXT — 3%

Hino 300 XZU720 — 31%

Hyundai Mighty EX8 — 10%

ISUZU ELF 8 — 28%

IVECO Daily MY2019 — 28%

Грузовики трехсотой серии рассчитаны на полную массу от 3,5 до 7,5 т, а с прошлого года новая «трехсотка» может быть и полной массой 8,5 тонны. «Тяжелая» модификация предлагается с тремя вариантами колесной базы, 4-литровым 150-сильным турбодизелем, которому ассистирует либо шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат (в этом классе — большая редкость).

Hino — грузовое подразделение компании Toyota, поэтому ее автомобилям присущи высокое качество и долговечность.

Сэгава Микио, президент Хино Моторс Россия, был уверен в победе «трехсотки» с самого начала.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ

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Здесь конкуренция еще жарче: сразу шесть моделей! Вот они:

КАМАЗ-54901 — 19%

Ford Trucks F-MAX L — 4%

MAN ТGX — 15%

Mercedes-Benz Actros — 26%

Scania R410 СПГ — 19%

Volvo FH — 17%

Победа Актроса нам особенно приятна, ведь эта машину локализовали в Набережных Челнах. Причем речь идет не о крупноузловой сборке, а о полноценном производстве — у него даже кабину в России делают. На Actros ставится рядный шестицилиндровый дизель ОМ 471 рабочим объемом 12,8 л мощностью 450 л.с. Важным новшеством стала коробка передач Mercedes PowerShift 3, которая переключает передачи на 20% быстрее аналогичного агрегата прошлого поколения.

Герман Гильфанов, директор по продажам ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», пообещал главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову дать на тест-драйв новый Actros.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ

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И снова шесть моделей:

КАМАЗ-6595 — 42%

МАЗ-65262L — 11%

Урал С 35510 — 11%

Daewoo Novus CL7AF — 3%

JAC N350 — 6%

TATRA T 158‐8P5R46 — 27%

В 2021 году Камский автозавод вывел на рынок тяжелые самосвалы КАМАЗ-6595 6х4, его полноприводную версию КАМАЗ-65952 6х6 и четырехосник КАМАЗ-65951 8х4. Это первые автомобили строительного назначения семейства К5.

Под увеличенную грузоподъемность начат выпуск более прочных рам и новых балансиров для задней подвески (ведущие мосты выдерживают осевую нагрузку 16 тонн). Двигатель — новейший 12-литровый КАМАЗ-910 с диапазоном мощности от 380 до 550 л.с. Моторы собирают в Челнах. Там освоено производство головок блока, коленвалов, маховика, поддона двигателя, картера сцепления и множества мелких, но не менее важных деталей.

От камазовцев получать статуэтку вышел Рустам Данисович Шамсутдинов, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.

АВТОБУСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА

В этой номинации представлены:

Вектор NEXT 8.8 CNG (газомоторный) — 9%

ГАЗель City — 19%

КАВЗ-4270 LE — 11%

Ford Transit — 61%

Фордовский бестселлер предстал в городском 22-местном исполнении. Конфигурация салона этой «маршрутки» отвечает строгим требованиям Департамента транспорта Москвы: все 18 сидений установлены по ходу движения, есть четыре места для стоящих пассажиров, а также предусмотрена площадка для инвалидной коляски.

Машина имеет классическую компоновку с задней ведущей осью, неразрезной балкой и двускатными колесами. Ford Transit для российского рынка предлагают только с 2,2-литровым дизелем семейства Duratorq отдачей 125–155 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая механика.

Адиль Шамилевич Ширинов, президент и генеральный директор «Соллерс Форд», поблагодарил за победу не только жюри, но и конкурентов — они не дают стоять на месте!

АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА

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В этой номинации представлены:

КАМАЗ-6292 (сочлененный электробус) — 56%

ЛиАЗ-5292 LNG (на сжиженном метане) — 11%

King Long XMQ6129 — 30%

SIMAZ 22583 — 3%

Вслед за 12-метровым электробусом КАМАЗ-6282 вместимостью 85 пассажиров (Москва таких закупила уже 700 машин) Камский завод разработал сочлененный трехосный низкопольный электробус КАМАЗ-6292 на 135 пассажиров (длина 18,72 м).

В салоне 48 сидений, одно место для инвалидной коляски, одно — для детской и четыре выделенных места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Здесь стоят два асинхронных электродвигателя, каждый мощностью по 125 кВт. Литий-никель-марганец-кобальтовые аккумуляторные батареи собирают в России. Их емкость 345 кВт·ч, а ресурс — 20 тысяч циклов заряда/разряда. Запас хода — 90 км.

Рустам Данисович Шамсутдинов, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису, явно не ожидал, что придется дважды подниматься на сцену за призом!

ПОЛУПРИЦЕПЫ

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Обычным гражданам эти названия ничего не говорят, но связанные с грузоперевозками люди не просто в курсе перечисленных ниже торговых марок — они всю их продукцию знают назубок. В том числе и новинки:

МДМ-9701 — 3%

ТЗА Eurasia Cargotech — 3%

Тонар-97883 T4–13VК — 11%

Grunwald Gr. CS — 6%

Schmitz Cargobull COOL SMART — 74%

Steelbear PF-41K — 3%

Трехосный магистральный изотермический полуприцеп имеет стандартную длину 13,4 м и относится к новейшему поколению SMART. Листовая сталь с обеих сторон пенополиуретанового утеплителя отлично защищена от коррозии: поверх слоя цинка еще и сверхпрочная эмаль. Последняя имеет гигиенический сертификат и допущена для использования на внутренних поверхностях фургонов, перевозящих продукты питания.

В основе концепции Smart лежит интеллектуальное объединение всех электронно-управляемых систем полуприцепа: подвески, тормозов, холодильно-обогревательной установки и прочих. Телематическая система TrailerConnect позволяет контролировать все эти узлы через интернет, а также управлять бортовыми системами дистанционно.

Миле Мишевски, генеральный директор Schmitz Cargobull в России, был даже немного смущен грандиозным преимуществом перед конкурентами.

Мы учредили также отдельные, редакционные номинации. И отметили три самых значимых достижения в отрасли за последний год.

Группа Stellantis и завод «ПСМА Рус»: за экспорт двигателей для коммерческого автотранспорта

Первые поставки в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку должны начаться во втором полугодии 2021 года.

В настоящее время на калужском заводе «ПСМА РУС» налажена серийная сборка единственного в России дизельного двигателя 1.6, там же производится линейка коммерческих автомобилей Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, которые будут продаваться по всему миру.

Первое полугодие 2021 года группа Stellantis завершила с ростом продаж в России на 120%, рост производства на калужском заводе «ПСМА РУС» составил 200% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Лилия Мокроусова, директор по связям с общественностью Группы Stellantis, регион Евразия, заинтриговала: в ближайшее время их концерн привезет в Россию кое-что интересное.

«Автодор»: за строительство ЦКАД

Крупный инфраструктурный проект и важнейшее событие в этом году. ЦКАД значительно улучшит логистику и даст новые возможности перевозчикам в Центральном регионе России.

Чтобы доставить товар из одной части Московской области в другую, больше не надо простаивать в многочасовых пробках.

Интересным новшеством стало внедрение принципа «Свободный поток», избавившего от необходимости проезда через шлагбаум. С уверенностью можно сказать, что это самая современная дорога в России.

В благодарственной речи Егор Андреевич Чёмушкин, представитель Департамента строительства и реконструкции проектного офиса ЦКАД, сделал упор на высокотехнологичности построенной дороги.

ЗАО «КАММИНЗ КАМАЗ»: за лучший силовой агрегат

Эту номинацию мы планируем сделать постоянной. И здесь редакции журналов «За рулем» и «Рейс» были единодушны. За вклад в развитие российского дизелестроения и по случаю 15-летия производства двигателей Cummins в России мы награждаем ЗАО «КАММИНЗ КАМАЗ». За эти годы было выпущено более 100 тысяч двигателей. Где их только не встретишь: на грузовиках, автобусах, сельскохозяйственной технике.

Немаловажно, что уровень локализации достиг 60% и продолжает расти. Будем надеяться, что к следующему юбилею этот показатель приблизится к заветной сотне.

Для Ольги Игоревны Михайлиной, операционного директора Cummins в России и СНГ, награждение было особенно ценным, ведь оно совпало с 15-летием производства в России!

Еще раз поздравляем победителей!

И до встречи на Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022!

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