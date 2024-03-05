Альтернатива RAV4 продается в России по цене до 3 млн рублей — что с комплектацией
Продавцы завозят в Россию новые кроссоверы Toyota Corolla Cross как замену RAV4 или альтернативу «китайцам», продающимся в РФ официально. За последние два месяца наметилась тенденция снижения цен на эти машины, и сейчас их можно приобрести по цене до 3 млн рублей.
В частности, 3,050 млн рублей просят за праворульный Toyota Corolla Cross 2023 года выпуска с пробегом 52 км. Продавец заверяет, что автомобиль растаможен и на него есть полный пакет необходимых документов, включая уплаченный утильсбор.
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За эти деньги покупатель получит атмосферный двигатель объемом 1,8 л мощностью 140 л.с., он сопряжен с бесступенчатым вариатором и передним приводом. В базовую комплектацию входят комбинированная кожано-тканевая отделка интерьера, мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем, мультируль, светодиодная оптика и литые диски.
Новую Corolla Cross можно купить по цене 3,1 млн рублей, это леворульная версия с бензиновым атмосферником объемом 2,0 л мощностью 169 л.с., в сочетании с которым работают вариатор, привод — передний.
Есть также гибридный Corolla Cross, но дороже, например в Москве два таких кроссовера продаются за 3,735 млн рублей. Оба кроссовера имеют силовую установку из бензинового двигателя объемом 1,8 л мощностью 98 л.с., электромотора мощностью 72 л.с. и электромеханического вариатора.
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Источник: avtonovostidnya.ru
Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.