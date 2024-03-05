Альтернатива RAV4 продается в России по цене до 3 млн рублей — что с комплектацией

На рынке России цены на Toyota Corolla Cross упали до 3 млн рублей

Продавцы завозят в Россию новые кроссоверы Toyota Corolla Cross как замену RAV4 или альтернативу «китайцам», продающимся в РФ официально. За последние два месяца наметилась тенденция снижения цен на эти машины, и сейчас их можно приобрести по цене до 3 млн рублей.

В частности, 3,050 млн рублей просят за праворульный Toyota Corolla Cross 2023 года выпуска с пробегом 52 км. Продавец заверяет, что автомобиль растаможен и на него есть полный пакет необходимых документов, включая уплаченный утильсбор.

Toyota Corolla Cross

За эти деньги покупатель получит атмосферный двигатель объемом 1,8 л мощностью 140 л.с., он сопряжен с бесступенчатым вариатором и передним приводом. В базовую комплектацию входят комбинированная кожано-тканевая отделка интерьера, мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем, мультируль, светодиодная оптика и литые диски.

Новую Corolla Cross можно купить по цене 3,1 млн рублей, это леворульная версия с бензиновым атмосферником объемом 2,0 л мощностью 169 л.с., в сочетании с которым работают вариатор, привод — передний.

Есть также гибридный Corolla Cross, но дороже, например в Москве два таких кроссовера продаются за 3,735 млн рублей. Оба кроссовера имеют силовую установку из бензинового двигателя объемом 1,8 л мощностью 98 л.с., электромотора мощностью 72 л.с. и электромеханического вариатора.

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Источник: avtonovostidnya.ru