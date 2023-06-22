Стартовали российские продажи кроссовера Toyota Corolla Cross

Речь, конечно, о продажах по параимпорту – один из российских дилеров изучает интерес к модели в РФ.

В одном из российских шоурумов Toyota появился кроссовер Toyota Corolla Cross. Эту модель бренд планировал продавать в России официально, но с тех пор многое изменилось. Сейчас дилеры прощупывают почву – кстати, в России можно обнаружить и обычную Corolla в кузове седан.

Что касается представленного кроссовера, у него под капотом бензиновый мотор 2.0 мощностью 169 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод – передний.

Машина построена на новой платформе TNGA-C, но по сути довольно проста: подвеска McPherson спереди и полузависимая балка сзади.

Источник приводит комплектацию представленного образца: мультимедиаэкран 9”, цифровая приборка, двухзонный «климат», сиденья из экокожи, 7 подушек безопасности, комплекс ассистентов. Цена – 2 850 000 рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Toyota