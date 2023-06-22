Стартовали российские продажи кроссовера Toyota Corolla Cross
В одном из российских шоурумов Toyota появился кроссовер Toyota Corolla Cross. Эту модель бренд планировал продавать в России официально, но с тех пор многое изменилось. Сейчас дилеры прощупывают почву – кстати, в России можно обнаружить и обычную Corolla в кузове седан.
Что касается представленного кроссовера, у него под капотом бензиновый мотор 2.0 мощностью 169 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод – передний.
Машина построена на новой платформе TNGA-C, но по сути довольно проста: подвеска McPherson спереди и полузависимая балка сзади.
Источник приводит комплектацию представленного образца: мультимедиаэкран 9”, цифровая приборка, двухзонный «климат», сиденья из экокожи, 7 подушек безопасности, комплекс ассистентов. Цена – 2 850 000 рублей.
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Источник: Российская газета
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.