Toyota запатентовала в России кроссовер Corolla Cross

Материалы по теме Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross

В открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компакт-кроссовера Corolla Cross.

Сами по себе такие публикации не означают однозначного появления модели в России, однако сей факт лишний рад подтверждает инсайдерской сведения: о том, что «кроссовая» Королла будет продаваться в РФ, поговаривали еще с момента публикации первых шпионских фото в июне 2020-го.

Спустя буквально три недели модель представили официально. Пожалуй, главным открытием стала «маска» передка автомобиля: она практически ничем не напоминает родительскую модель Corolla, а скорее содержит отсылки к более крупному RAV4 — что, впрочем, вполне закономерно, ведь все модели базируются на архитектуре TNGA. А вот салон — как раз в духе Короллы: похожи и воздуховоды, и выступающий планшет мультимедиа, и цифровая приборка.

Длина автомобиля составляет 4460 мм, то есть в иерархии кроссоверов он займет место между C-HR (4360 мм) и RAV4 (4600 мм), а колесная база новинки составляет 2640 мм — точно как у C-HR, тоже имеющей TNGA в основе. Клиренс у Corolla Cross — 161 мм.

Базовый силовой агрегат — это 1,8-литровый бензиновый атмосферник с показателями 140 л.с. и 175 Нм, работающий в сочетании с вариатором и передним приводом. Топовые версии будут гибридными: бензиновый двигатель 1,8 л (98 л.с.) и электромотор (72 л.с.) обеспечат суммарную отдачу в 122 л.с., в качестве трансмиссии тут будет вариатор и полный привод.

Изначально автомобиль презентовали в Тайланде, а сейчас продают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, скоро в списке должны появиться США, Австралия и Индия.

Последними новинками Toyota в России были показанные в феврале 2021-го версии Toyota Corolla и C-HR со спортивными акцентами от Toyota Gazoo Racing.

Фото: ФИПС