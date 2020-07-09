Новая модель появится и на российском рынке. Скорее всего, в 2021 году.

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Спустя 54 года после своего появления Королла превратилась в востребованный кроссовер. Построен автомобиль на той же платформе Toyota New Global Architecture C (TGNA-C), которая легла в основу и Короллы, и кроссовера C-HR.

Но Corolla Cross больше, чем C-HR, но меньше другого кроссовера компании RAV4. Длина модели составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм. При этом колесная база у C-HR и Corolla Cross одинаковая — 2640 мм. Для сравнения, длина Короллы составляет 4630 мм, длина C—HR — 4360 мм, а RAV4 — 4600 мм.

Презентация новой модели прошла в Таиланде. Там Corolla Cross будет предлагаться с двумя силовыми установками на выбор. Это 1,8-литровый бензиновый двигатель 2ZR-FBE мощностью 140 лошадиных сил и 175 Нм. Мотор работает в паре с вариатором, передавая крутящий момент только на передние колеса.

Топовые версии машины будут оснащаться гибридной силовой установкой с 600-вольтным электродвигателем мощностью 72 л.с. и 163 Нм. В паре с ним устанавливается модернизированный 1,8-литровый мотор 2ZR-FXE мощностью всего 98 л.с. и 142 Нм. Итого 122 л.с. Эта версия, также оснащаемая вариатором, будет уже полноприводной.

Toyota Corolla Cross будет продаваться не только на тайском рынке. В следующем году кроссовер может появиться и в России.

Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross Новая модель появится и на российском рынке. Скорее всего, в 2021 году. Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross

В России также появятся спортивные версии Короллы и кроссовера C-HR.

Фото: Toyota