Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — журнал За рулем

Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross

Новая модель появится и на российском рынке. Скорее всего, в 2021 году.

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Спустя 54 года после своего появления Королла превратилась в востребованный кроссовер. Построен автомобиль на той же платформе Toyota New Global Architecture C (TGNA-C), которая легла в основу и Короллы, и кроссовера C-HR.

Но Corolla Cross больше, чем C-HR, но меньше другого кроссовера компании RAV4. Длина модели составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм. При этом колесная база у C-HR и Corolla Cross одинаковая — 2640 мм. Для сравнения, длина Короллы составляет 4630 мм, длина CHR — 4360 мм, а RAV4 — 4600 мм.

Презентация новой модели прошла в Таиланде. Там Corolla Cross будет предлагаться с двумя силовыми установками на выбор. Это 1,8-литровый бензиновый двигатель 2ZR-FBE мощностью 140 лошадиных сил и 175 Нм. Мотор работает в паре с вариатором, передавая крутящий момент только на передние колеса.

Топовые версии машины будут оснащаться гибридной силовой установкой с 600-вольтным электродвигателем мощностью 72 л.с. и 163 Нм. В паре с ним устанавливается модернизированный 1,8-литровый мотор 2ZR-FXE мощностью всего 98 л.с. и 142 Нм. Итого 122 л.с. Эта версия, также оснащаемая вариатором, будет уже полноприводной.

Toyota Corolla Cross будет продаваться не только на тайском рынке. В следующем году кроссовер может появиться и в России.

Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross

Новая модель появится и на российском рынке. Скорее всего, в 2021 году.

Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144073Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144072Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144071Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144074Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144075Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144076Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross

Новая модель появится и на российском рынке. Скорее всего, в 2021 году.

Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144071Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144074Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144073Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144072Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144075Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross — фото 1144076Toyota представила новый кроссовер — Corolla Cross
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