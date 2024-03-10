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Выиграй Omoda S5
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В Уфе подросток на Жигулях решил подрифтить на оживленной улице (видео)
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В Уфе подросток на Жигулях решил подрифтить на оживленной улице (видео)
17-летний уфимский дрифтер сообщил полиции, что...

В Уфе подросток на Жигулях решил подрифтить на оживленной улице (видео)

17-летний уфимский дрифтер сообщил полиции, что «такого больше не повторится»

В Уфе поймали подростка, катавшегося на ВАЗ-2107 и устроившего дрифт на оживленной улице. «Героя» полиция отследила по соцсетям, где нашелся видеоролик – в нем видавшая виды белая «семерка» выделывает кренделя на улице Ленина, создавая максимум неудобств и опасностей окружающим.

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«Через некоторое время инспекторы ДПС, выяснив государственный регистрационный номер отечественной машины, остановили её на пересечении улиц Комсомольской и 50 лет СССР. За рулем легковушки находился 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Также выяснилось, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Подросток сообщил полиции, что на самом деле машина принадлежит ему, но чудеса дрифта на ней показывал не он, а его 18-летний приятель, тоже не имеющий прав на управление автомобилем. Обоих наградили протоколами по ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.1 и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ, а машину поместили на штрафстоянку. Правонарушители пообещали, что «такого больше не повторится», сообщает источник.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
10.03.2024
Фото:МВД Медиа
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