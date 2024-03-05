В Lada Niva Travel нашли потенциальный брак
Концерн АВТОВАЗ отзовет для ремонта внедорожники Lada Niva Travel. У моделей начала выходить из строя опция круиз-контроля. Предписание № 17-24 было разослано дилерским центрам LADA.
В сообщении сказано, что если в автоцентр Lada обратится собственник внедорожника из списка и пожалуется на работу круиз-контроля или ограничителя скорости, то на его машине будет проведена проверка комплектации установленных подрулевых переключателей и в случае необходимости рычаги будут заменены на новые.
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Уточняется, что все работы для собственников машин будут проводиться бесплатно во время посещения дилерского центра.
Модель Lada Niva Travel снабжена бензиновым двигателем ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра и мощностью 80 л. с. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая, привод полный.
Ранее сообщалось, что к 2025 году АВТОВАЗ планирует провести техническую унификацию внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend.
Ранее «За рулем» рассекретил новые модели, которые появятся у нас в ближайшее время.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Лада. Онлайн»
Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!