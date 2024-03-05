#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета
5 марта
Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета
Похожий на Lada Vesta детский кабриолет...
Omoda C5
5 марта
Дешевле на полмиллиона: кроссовер Omoda C5 стал доступнее для россиян
Omoda предложил россиянам скидки до 530 тыс....
UzAuto Motors наладит выпуск Chevrolet Cobalt — инвестиции составят 67 млн долларов
5 марта
UzAuto Motors наладит выпуск Chevrolet Cobalt — инвестиции составят 67 млн долларов
На выпуск обновленного Chevrolet Cobalt в...

В Lada Niva Travel нашли потенциальный брак

АВТОВАЗ отзовет внедорожники Lada Niva Travel для замены круиз-контроля

Концерн АВТОВАЗ отзовет для ремонта внедорожники Lada Niva Travel. У моделей начала выходить из строя опция круиз-контроля. Предписание № 17-24 было разослано дилерским центрам LADA.

В сообщении сказано, что если в автоцентр Lada обратится собственник внедорожника из списка и пожалуется на работу круиз-контроля или ограничителя скорости, то на его машине будет проведена проверка комплектации установленных подрулевых переключателей и в случае необходимости рычаги будут заменены на новые.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

Уточняется, что все работы для собственников машин будут проводиться бесплатно во время посещения дилерского центра.

Модель Lada Niva Travel снабжена бензиновым двигателем ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра и мощностью 80 л. с. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая, привод полный.

Ранее сообщалось, что к 2025 году АВТОВАЗ планирует провести техническую унификацию внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend.

Ранее «За рулем» рассекретил новые модели, которые появятся у нас в ближайшее время.

Источник: «Лада. Онлайн»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Олег Смолин / «За рулем»
05.03.2024
Фото:Олег Смолин / «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

-12