В Lada Niva Travel нашли потенциальный брак

АВТОВАЗ отзовет внедорожники Lada Niva Travel для замены круиз-контроля

Концерн АВТОВАЗ отзовет для ремонта внедорожники Lada Niva Travel. У моделей начала выходить из строя опция круиз-контроля. Предписание № 17-24 было разослано дилерским центрам LADA.

В сообщении сказано, что если в автоцентр Lada обратится собственник внедорожника из списка и пожалуется на работу круиз-контроля или ограничителя скорости, то на его машине будет проведена проверка комплектации установленных подрулевых переключателей и в случае необходимости рычаги будут заменены на новые.

Уточняется, что все работы для собственников машин будут проводиться бесплатно во время посещения дилерского центра.

Модель Lada Niva Travel снабжена бензиновым двигателем ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра и мощностью 80 л. с. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая, привод полный.

Ранее сообщалось, что к 2025 году АВТОВАЗ планирует провести техническую унификацию внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend.

Ранее «За рулем» рассекретил новые модели, которые появятся у нас в ближайшее время.

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Источник: «Лада. Онлайн»