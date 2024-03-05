Дешевле на полмиллиона: кроссовер Omoda C5 стал доступнее для россиян
Китайский автопроизводитель Omoda сделал россиянам весеннее предложение на кроссовер C5. Купить эту модель теперь можно с выгодой до 680 тыс. руб.
Наибольшую скидку сделали на комплектацию Joy с двигателем на 1,5 л и 147 л.с., вариатором и передним приводом. Купить его можно за 2 149 900 руб. Если плюс к этому также сдать автомобиль в трейд-ин, то цена уменьшится еще на 150 т. р. Тогда итоговая стоимость модели со всеми скидками составит 1 999 900 руб.
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Дисконт на C5 с аналогичным силовым агрегатом в версиях Lifestyle и Ultimate составит 480 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Конечная цена за первую модификацию составит 2 339 900 руб., а за вторую — 2 449 900 руб.
За комплектации Active и Supreme, оборудованные системой AWD, 150-сильным двигателем на 1,6 л и роботизированной коробкой, предлагается дисконт 460 тыс. (итоговая цена 2,68 млн руб). и 489 300 руб. соответственно (2 820 600 млн руб.).
Дополнительная выгода от сдачи авто в трейд-ин составит 150 т. р. Предложение распространяется на модели 2023 года выпуска.
В свою очередь, FAW предоставляет «прямую» скидку в 350 тыс. руб на кроссовер Bestune T77 2023 года.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России почти на 1 млн подешевел внедорожник Tank 500.
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Источник: «Российская газета»