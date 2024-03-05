Дешевле на полмиллиона: кроссовер Omoda C5 стал доступнее для россиян

Omoda предложил россиянам скидки до 530 тыс. рублей на кроссоверы C5 2023 года

Китайский автопроизводитель Omoda сделал россиянам весеннее предложение на кроссовер C5. Купить эту модель теперь можно с выгодой до 680 тыс. руб.

Наибольшую скидку сделали на комплектацию Joy с двигателем на 1,5 л и 147 л.с., вариатором и передним приводом. Купить его можно за 2 149 900 руб. Если плюс к этому также сдать автомобиль в трейд-ин, то цена уменьшится еще на 150 т. р. Тогда итоговая стоимость модели со всеми скидками составит 1 999 900 руб.

Omoda C5

Дисконт на C5 с аналогичным силовым агрегатом в версиях Lifestyle и Ultimate составит 480 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Конечная цена за первую модификацию составит 2 339 900 руб., а за вторую — 2 449 900 руб.

За комплектации Active и Supreme, оборудованные системой AWD, 150-сильным двигателем на 1,6 л и роботизированной коробкой, предлагается дисконт 460 тыс. (итоговая цена 2,68 млн руб). и 489 300 руб. соответственно (2 820 600 млн руб.).

Дополнительная выгода от сдачи авто в трейд-ин составит 150 т. р. Предложение распространяется на модели 2023 года выпуска.

В свою очередь, FAW предоставляет «прямую» скидку в 350 тыс. руб на кроссовер Bestune T77 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России почти на 1 млн подешевел внедорожник Tank 500.

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Источник: «Российская газета»