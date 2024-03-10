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Kia дразнит очень странным роликом нового пикапа (в нем нет самого главного)

Kia намекнула на свой первый в истории пикап Tasman в видеоролике

Kia расширила линейку множеством новых моделей, но пикапа по-прежнему не хватает. Однако, судя по-новому видеотизеру, ждать придется недолго.

Видео с участием легенд австралийского спорта, обсуждающих варианты будущего названия, намекает на то, что пикап Kia получит имя Tasman. Например, это слово появляется в газетной статье, а выстрел дротиком по карте заканчивается на Тасмановом море.

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Самое странное, что мы не видим сам автомобиль, так как действие происходит в баре где-то в Австралии, и видео завершается частичным показом названия бара – предположительно, Hotel Tasman. Пока официальное название не объявлено, компания временно обозначает пикап как UT, называя его «самым австралийским Kia из когда-либо созданных». Возможно, потому, что Tasman разрабатывается командой инженеров под руководством Kia Australia.

Новый утилитарный автомобиль будет иметь рамную платформу, а не несущий кузов, как Hyundai Santa Cruz. Ожидается, что он сможет перевозить до 1000 кг и буксировать до 3500 кг благодаря дизельному 2,2-литровому турбомотору. Предусмотрены две коробки передач: механическая и автоматическая.

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Tasman будут выпускать в полноприводной и моноприводной версиях, а также в вариантах с одинарной, двойной кабиной и шасси с кабиной.

Новый автомобиль будет конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger, а также посоревнуется с Isuzu D-Max, третьей по популярности моделью в Австралии в 2023 году.

Kia планирует производить от 120 000 до 130 000 пикапов Tasman в год, что свидетельствует об уверенности компании в глобальной привлекательности модели.

Источник: KCB

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
10.03.2024
Фото:Unsplash
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