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Эти китайские кроссоверы покупали в феврале охотнее всего

В сегменте SUV в России самыми популярными стали Haval Jolion и Geely Monjaro

В прошлом месяце в нашей стране продали 103 954 новых легковых автомобиля, что на 85,1% больше, чем в феврале 2023 года, такие данные приводит «Автостат».

Китайские бренды все активнее укрепляют свои позиции на нашем рынке, и большинство их моделей – кроссоверы. Мы выяснили, какие из них россияне покупали охотнее всего.

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Самым востребованным автомобилем в сегменте SUV в прошлом месяце стал Haval Jolion – было продано 5039 автомобилей (рост в 2,2 раза).

На втором месте Geely Monjaro – в феврале эта модель разошлась тиражом 4830 машин. В тройке лучших также Chery Tiggo 7 Pro Max - 3763 экземпляра было реализовано (рост в 3,9 раза).

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На четвертой строчке укрепился кроссовер Chery Tiggo 4 Pro – 2767 шт. (рост в 3,2 раза). И замкнул пятерку лидеров компактный SUV Omoda C5 с результатом продаж – 2680 шт. (+47% к февралю 2023 года).

Что касается рейтинга по маркам, то тут среди «китайцев» впервые стал лидером бренд Geely, автомобили которого в феврале разошлись тиражом в 12 262 единицы. Следующие 4 позиции заняли Haval (11 974 шт.), Chery (9933 шт.), Changan (5993 шт.) и Exeed (3421 шт.).

Ранее глава АВТОВАЗ Максим Соколов обратил внимание на то, что повышение утильсбора не сыграло той роли, на которую рассчитывали. Китайские автопроизводители на «подвинулись» и продолжают активно конкурировать на нашем рынке, а скидки, которые они дают, в 2-3 раза превышают размер утильсбора.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
06.03.2024
Фото:Depositphotos
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