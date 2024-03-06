#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Весной продажи машин пойдут вверх на фоне удорожания их ввоза из ЕАЭС — эксперты
6 марта
Весной продажи машин пойдут вверх на фоне удорожания их ввоза из ЕАЭС — эксперты
Эксперты автоотрасли фиксируют динамику роста...
Iran Khodro Dena от 1,75 млн: цена иранского аналога Lada Vesta изменилась в РФ
6 марта
Iran Khodro Dena от 1,75 млн: цена иранского аналога Lada Vesta изменилась в РФ
В России дилеры подняли цены на иранские седаны...
Новый курорт в Шерегеше сможет принимать самолеты Boeing-737-800 и Airbus A320
6 марта
Новый курорт в Шерегеше сможет принимать самолеты Boeing-737-800 и Airbus A320
Официально: к 2027 году на горнолыжном курорте...

Хорошее качество, есть запчасти: эксперт рассказал, какую иномарку стоит покупать

Эксперт объяснил, почему при покупке иномарки стоит присмотреться к «китайцам»

При покупке нового автомобиля иностранного производства нужно, чтобы он соответствовал соотношению цена/качество. Поэтому стоит присмотреться к моделям китайского автопрома, тем более что у них налажен сервис по доставке запчастей. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно учитывать, для каких целей приобретается автомобиль и какие будут условия эксплуатации.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
«Например, в городе можно обойтись седаном или паркетником (кроссовером городского типа) с передним приводом. Для езды по бездорожью понадобится уже внедорожник с полным приводом», — объясняет собеседник издания.

Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Одним из определяющих факторов в условиях роста цен на бензин является расход топлива, подчеркнул Житнухин. Он зависит от кузова, привода, объема двигателя, типа коробки передач и даже от стоимости иномарки. Возможность последующего обслуживания тоже не стоит сбрасывать со счетов, речь идет о наличии достаточного количества сервисных центров, запчастей, оборудования для диагностики.

«У китайских автоконцернов, представленных в РФ, перебоев с комплектующими нет, поэтому владельцам авто из КНР не приходится долго ждать требуемую запчасть. Помимо этого, китайские авто не уступают ушедшим иномаркам в качестве, а в техническом оснащении даже выигрывают у многих моделей. Поэтому рекомендую присмотреться к ассортименту авто из КНР, тем более что с каждым годом он увеличивается», — советует эксперт.

Житнухин напомнил, что в настоящее время владельцы ушедших из РФ брендов испытывают определенные сложности с поставкой комплектующих. В частности, у дилеров возникают проблемы с оплатой запчастей, ввозимых через территории дружественных стран, например, с транзакциями в турецких банках, резюмировал эксперт.

Источник: lenta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
06.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0