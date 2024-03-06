Хорошее качество, есть запчасти: эксперт рассказал, какую иномарку стоит покупать

Эксперт объяснил, почему при покупке иномарки стоит присмотреться к «китайцам»

При покупке нового автомобиля иностранного производства нужно, чтобы он соответствовал соотношению цена/качество. Поэтому стоит присмотреться к моделям китайского автопрома, тем более что у них налажен сервис по доставке запчастей. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно учитывать, для каких целей приобретается автомобиль и какие будут условия эксплуатации.

«Например, в городе можно обойтись седаном или паркетником (кроссовером городского типа) с передним приводом. Для езды по бездорожью понадобится уже внедорожник с полным приводом», — объясняет собеседник издания.

Одним из определяющих факторов в условиях роста цен на бензин является расход топлива, подчеркнул Житнухин. Он зависит от кузова, привода, объема двигателя, типа коробки передач и даже от стоимости иномарки. Возможность последующего обслуживания тоже не стоит сбрасывать со счетов, речь идет о наличии достаточного количества сервисных центров, запчастей, оборудования для диагностики.

«У китайских автоконцернов, представленных в РФ, перебоев с комплектующими нет, поэтому владельцам авто из КНР не приходится долго ждать требуемую запчасть. Помимо этого, китайские авто не уступают ушедшим иномаркам в качестве, а в техническом оснащении даже выигрывают у многих моделей. Поэтому рекомендую присмотреться к ассортименту авто из КНР, тем более что с каждым годом он увеличивается», — советует эксперт.

Житнухин напомнил, что в настоящее время владельцы ушедших из РФ брендов испытывают определенные сложности с поставкой комплектующих. В частности, у дилеров возникают проблемы с оплатой запчастей, ввозимых через территории дружественных стран, например, с транзакциями в турецких банках, резюмировал эксперт.

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Источник: lenta.ru