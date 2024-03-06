Китайский бренд представил нового «заменителя» Дефендера

У Jetour Т2 в России будет две комплектации, цены стартуют от 3 759 000 рублей

Состоялась официальная презентация Jetour T2 – первого полноприводного внедорожника в линейке Jetour.

Российским клиентам доступны две комплектации автомобиля: Voyage за 3 759 000 рублей и Expedition за 3 999 000 рублей.

У Jetour T2 2-литровый турбомотор мощностью 245 л.с., роботизированная 7-ступенчатая коробка передач и полный привод. Автомобиль оснащен светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями, подсветкой в боковых зеркалах, рейлингами на крыше, металлической защитой картера и фиксированными боковыми подножками.

В салоне установлена цифровая приборная панель 10,25 дюйма, мультимедиасистема 15,6 дюйма, многофункциональное кожаное рулевое колесо, электронный селектор переключения передач, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подсветка перчаточного ящика.

Для улучшения комфорта водителя новый T2 оснащен регулировкой руля по высоте и вылету, электрорегулировкой сиденья в шести направлениях, электрическим стояночным тормозом с функцией AutoHold, бесключевым доступом в салон, дистанционным запуском двигателя с ключа, двухзонным климат-контролем и системой кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем (180°).

За безопасность водителя и пассажиров отвечает широкий набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, ассистент помощи при движении в пробках, интегрированный круиз-ассистент, система аварийного торможения и многое другое.

На российском рынке Jetour T2 будет представлен в 4 цветах кузова (черный, матовый серый, серебряный и коричневый) и тремя вариантами исполнения интерьера: коричневый, черный с красными элементами и зеленый с оранжевыми элементами.

Среди китайских SUV в России в феврале самым популярным стал Haval Jolion, его продажи оказались в 2,2 раза выше, чем в феврале 2023 года, за ним с небольшим отставанием следует Geely Monjaro, показавший рост в 3,9 раза. О том, какие модели еще вошли в ведущую пятерку, читайте в нашей публикации.

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Источник: Jetour