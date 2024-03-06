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Ездить станет безопаснее: в РФ создали систему распознавания дорожных знаков

Российские ученые разработали программу оповещения водителей о дорожных знаках

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу для мгновенного чтения дорожных знаков.

Бывает, что водители не всегда могут вовремя заметить дорожные знaки, а российские автозаводы не оснащают автомобили системой их распознавания, рассказали в пресс-службе вуза. Аналогичные устройства зарубежного производства, в среднем, стоят 20 тысяч рублей.

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Поэтому ученые вуза создали отечественную систему, способную распознавать дорожные знaки в реальном времени. Эта программа поможет повысить уровень безопасности дорожного движения.

Уточняется, что устройство предназначено для установки в уже эксплуатируемую машину, а со временем может быть встроено на этапе производства и сборки ТС.

Программа распознает дорожные знaки на расстоянии ближнего света фар примерно с 25 метров, но при условии достаточной освещенности. Затем подается речевое предупреждение или проекция на лобовое стекло. Далее у водителя есть в распоряжении 1-5 секунд, чтобы отреагировать. Важно, что для работы программы не требуется интернет или GPS.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности уже выдала документ о госрегистрации программы для ЭВМ.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphots | АГН Москва
06.03.2024
Фото:Depositphots | АГН Москва
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