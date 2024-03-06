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Водитель Land Cruiser погиб: на трассе столкнулись грузовик и внедорожник

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием большегруза и Land Cruiser

В Болотнинском районе Новосибирской области случилась смертельная авария. ДТП унесло жизнь водителя автомобиля Toyota. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, 6 марта 42-летний водитель за рулем Scania двигался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово.

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Около 8:20 по местному времени он выехал на встречку на 106-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. 59-летний водитель Toyota погиб на месте.

Уточняется, что на данном участке дороги организовано реверсивное движение, проводятся мероприятия по ликвидации затора. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «За рулем» сообщал, что завод Tesla в Германии встал после поджога.

Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Новосибирской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
06.03.2024
Фото:МВД Медиа
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