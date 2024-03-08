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Автовладельцам объяснили разницу между ПТС и СТС

Водителям рассказали, как оформить электронную версию ПТС вместо бумажной

Паспорт транспортного средства (ПТС) — это документ, содержащий полную и подробную информацию об автомобиле. В свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) указано, что автомобиль зарегистрирован в ГИБДД за конкретным собственником.

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Наличие ПТС не подтвердит факт прохождения необходимой подготовки для выезда на дороги общего пользования. Только наличие СТС докажет, что в ГИБДД проверено наличие диагностической карты (для машин старше четырех лет), ОСАГО, проведена сверка номеров и агрегатов. Поэтому водителю при себе нужно иметь именно СТС, а не ПТС.

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Сейчас по желанию автовладельца можно заменить свой бумажный ПТС на электронный аналог, обратившись для этого в уполномоченную выдавать ЭПТС организацию. ЭПТС представляет из себя запись в единой электронной базе данных с уникальным 15-значным кодом.

Наличие ЭПТС сокращает нагрузку на таможенные и налоговые службы при оформлении бумаг на иномарку, а также снижает количество возможных махинаций и мошеннических схем при продаже автомобилей на вторичном рынке.

На сайте «Электронный паспорт» есть доступ к базе ЭПТС, на ресурсе можно зарегистрироваться по электронной подписи, через личный кабинет на портале «Госуслуги» или по номеру телефона и электронной почте.

Отмечается, что за операции с таким паспортом не нужно платить госпошлину. За услугу по выписке из ЭПТС компания «Электронный паспорт» взимает 250 рублей, и 120 рублей за регистрацию нового владельца.

Как получить ПТС

Чтобы оформить ЭПТС вместо бумажного, автовладельцу нужно обратиться в уполномоченную организацию с паспортом, ПТС и свидетельством о регистрации автомобиля.

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Сам процесс получения ЭПТС зависит от того, как и у кого приобретался автомобиль. При покупке машины с пробегом бумажный ПТС передается бывшим владельцем новому. По словам генерального директора IT-компании страховых продуктов Simble Станислава Пушевского, если новый автомобиль от отечественного производителя был приобретен в автосалоне, на него уже оформлен ЭПТС. Данные нового владельца в ЭПТС внесет дилер или уполномоченная организация.

«При регистрации в ГИБДД сотрудники сами проверят соответствие всех данных. Владельцу автомобиля не придется уплачивать за это госпошлину. Если автомобиль ввозят из страны — члена ЕАЭС, то за оформлением ЭПТС придется обратиться в одну из уполномоченных организаций. Стоимость оформления составит 600 рублей», — уточняет эксперт.

При ввозе транспортного средства из государств – членов ЕАЭС и отсутствии возможности у государства-члена возможности оформить ЭПТС, это можно сделать в России у аккредитованных Минпромторгом РФ организаций вместе со свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). С перечнем таких организаций можно ознакомиться в разделе «Перечни и реестры» на сайте Минпромторга РФ.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia | из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
08.03.2024
Фото:Wikimedia | из архива «За рулем»
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