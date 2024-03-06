Еще одна страна не будет поставлять в РФ литий-ионные батареи для авто

Корея запретила поставки в Россию аккумуляторов для электромобилей

Южная Корея присоединилась к Евросоюзу в расширении санкций против России, запретив поставку литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта. Это решение может оказаться существенным для компании «Рэнера», контролируемой ТВЭЛ, дивизионом «Росатома».

Основной поставщик в РФ литий-ионных батарей всех видов - Китай. Судя по китайской таможенной статистике, в РФ в 2023 году поступило аккумуляторов в общей сложности на 315,2 млн долларов.

Южная Корея поставляет гораздо меньше: в 2023 году было ввезено батарей на 18,4 млн долларов, а их компонентов — на 8,6 млн долларов, следует из данных корейской таможенной статистики.

Основным поставщиком литий-ионных аккумуляторов из Южной Кореи является компания Enertech, которая поставляет аккумуляторы для «Рэнеры». В 2023 году объем поставок составил не менее 1,5 миллиарда рублей. Enertech развивает передовую технологию NMC (литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы).

Сейчас «Рэнера» привозит ячейки и модули с корейского завода для дальнейшей сборки на территории РФ батарей со статусом «сделано в России», поскольку госкорпорация заключила контракт на строительство гигафабрики в Калининградской области, запланированной к запуску осенью 2025 года.

У «Рэнеры» также есть сборочная площадка на Московском заводе полиметаллов и на территории экономической зоны «Технополис Москва». Также планируется строительство еще одной гигафабрики в поселении Красная Пахра в Троицком административном округе.

Несмотря на временные трудности, ограничения могут стать стимулом для инвестиций в научно-исследовательские работы по компонентам батарей, считает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Однако поставки из Кореи могут продолжиться через третьи страны, а также путем получения разрешения от властей Южной Кореи на исключение этого типа продукции из санкционного списка для России. Если удастся доказать, что у товара нет статуса двойного назначения.

Современные аккумуляторы рассчитаны примерно на 1500 циклов полной зарядки и разрядки до падения емкости примерно на 20%, отмечают специалисты. Таким образом, прежде чем превратиться в «кирпич» аккумулятор электромобиля в России проживет в среднем 10-15 лет.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Коммерсант»