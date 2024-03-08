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Почему за рулем важно держать спину прямо

Эксперты рассказали, как сидеть за рулем, чтобы не болела спина

Общество технического надзора (GTÜ) Германии выделило несколько важных правил для тех, кто планирует длительные путешествия за рулем автомобиля. Обычно это всегда потом сказывается на шейном и поясничном отделах позвоночника. Минимизировать неприятности можно соблюдая несколько простых правил.

Хорошенько подгоните сиденье

Водителю следует отрегулировать сиденье так, чтобы ягодицы находились как можно ближе к спинке. Сиденье расположено правильно в продольном направлении, если колени не полностью выпрямлены даже при нажатых педалях и если передний край сиденья не давит на бедра снизу. Пользуйтесь подголовником – он поддерживает шею и голову, снижая нагрузку на шею и спину.

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При регулировке высоты сиденья ориентируйтесь на то, чтобы ваши глаза смотрели вперед примерно на той же высоте, что и центр лобового стекла. Спинка должна быть установлена ​​максимально вертикально, избегайте наклона тела вперед или назад. Сидите прямо, с плечами расслабленными и прижатыми к спинке сиденья.

Установите удобное положение руля

Во многих автомобилях рулевое колесо также можно регулировать. Высоту и вылет необходимо выбирать так, чтобы обод руля удобно удерживался в положениях «3 часа» (справа) и «9 часов» (слева) с оптимальным обзором приборной панели. Плечи должны соприкасаться со спинкой и не отрываться от нее даже при резких поворотах руля.

Регулярно делайте перерывы

При длительных поездках регулярно делайте перерывы для растяжки и разминки.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить нагрузку на спину и предотвратить появление болей в спине при вождении.

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Источник: Аuto-medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
08.03.2024
Фото:freepik / senivpetro
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