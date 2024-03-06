Iran Khodro Dena от 1,75 млн: цена иранского аналога Lada Vesta изменилась в РФ

В России дилеры подняли цены на иранские седаны Iran Khodro Dena

Крупные российские дилеры переписали цены на иранский седан Iran Khodro Dena, который является конкурентом Lada Vesta. Если в конце 2023 года цена модели стартовала от 1,6 млн рублей, то сейчас ее стоимость выросла до 1,75 млн рублей. Таковы цены на Iran Khodro Dena в Москве.

В Санкт-Петербурге автомобиль стал дороже на 70 тыс. рублей – его цена теперь составляет 1,77 млн.

Iran Khodro Dena

Также отмечается, что если воспользоваться кредитной программой и trade-in, то можно получить хорошую скидку – до 600 тыс. рублей (у столичного дилера). И этот же дилер пояснил, что на машину распространяется гарантия от автоцентра – 2 года.

Iran Khodro Dena оснащен 1,7-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. В списке оснащения – центральный замок, люк в крыше, обогрев передних и задних сидений, датчики света и дождя, парковочные датчики сзади, дополненные камерой заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, ABS и ESP.

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Источник: Autonews