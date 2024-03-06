#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Весной продажи машин пойдут вверх на фоне удорожания их ввоза из ЕАЭС — эксперты
6 марта
Весной продажи машин пойдут вверх на фоне удорожания их ввоза из ЕАЭС — эксперты
Эксперты автоотрасли фиксируют динамику роста...
Iran Khodro Dena от 1,75 млн: цена иранского аналога Lada Vesta изменилась в РФ
6 марта
Iran Khodro Dena от 1,75 млн: цена иранского аналога Lada Vesta изменилась в РФ
В России дилеры подняли цены на иранские седаны...
Новый курорт в Шерегеше сможет принимать самолеты Boeing-737-800 и Airbus A320
6 марта
Новый курорт в Шерегеше сможет принимать самолеты Boeing-737-800 и Airbus A320
Официально: к 2027 году на горнолыжном курорте...

Iran Khodro Dena от 1,75 млн: цена иранского аналога Lada Vesta изменилась в РФ

В России дилеры подняли цены на иранские седаны Iran Khodro Dena

Крупные российские дилеры переписали цены на иранский седан Iran Khodro Dena, который является конкурентом Lada Vesta. Если в конце 2023 года цена модели стартовала от 1,6 млн рублей, то сейчас ее стоимость выросла до 1,75 млн рублей. Таковы цены на Iran Khodro Dena в Москве.

В Санкт-Петербурге автомобиль стал дороже на 70 тыс. рублей – его цена теперь составляет 1,77 млн.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

Также отмечается, что если воспользоваться кредитной программой и trade-in, то можно получить хорошую скидку – до 600 тыс. рублей (у столичного дилера). И этот же дилер пояснил, что на машину распространяется гарантия от автоцентра – 2 года.

Iran Khodro Dena оснащен 1,7-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. В списке оснащения – центральный замок, люк в крыше, обогрев передних и задних сидений, датчики света и дождя, парковочные датчики сзади, дополненные камерой заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, ABS и ESP.

Ранее эксперт «За рулем» подметил интересные особенности нового Geely Okavango.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Wikimedia
06.03.2024
Фото:Depositphotos | Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0