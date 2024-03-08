#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство Li Auto Mega
8 марта
Первый минивэн от популярного в России бренда сошел с конвейера
Массовое производство Li Auto Mega запущено,...
Aston Martin Vantage – сейфти-кар Формулы-1
8 марта
Самый быстрый в истории: представлен новый сейфти-кар Формулы-1
Астон Мартин показал новый автомобиль...
Седаны вымирают как класс: неутешительная статистика от Hyundai
8 марта
Седаны вымирают как класс: неутешительная статистика от Hyundai
Согласно отчету о продажах Hyundai Motor,...

Самый быстрый в истории: представлен новый сейфти-кар Формулы-1

Астон Мартин показал новый автомобиль безопасности для Формулы-1

Aston Martin вновь привлекает внимание к грядущему сезону Формулы-1 2024 года, представив свой новый автомобиль безопасности – спорткар Vantage последней версии.

Aston Martin улучшил скорость нового сейфти-кара, мощность обновленной модели возросла на 153 л.с. и в общей сложности составила 656 л.с. Машину 2024 года можно будет увидеть в ближайшие выходные на Гран-при Саудовской Аравии.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Самый доступный из семиместных – что в нем не понравится пассажирам

По сравнению с дорожной версией автомобиль безопасности обрел ряд доработок кроме сигнальных огней на крыше. Модернизирована центральная консоль в салоне, установлены передний сплиттер, заднее антикрыло и изменена конструкция днища.

Новый Aston Martin Vantage будет автомобилем безопасности на двенадцати этапах сезона. В качестве медицинского автомобиля продолжит использоваться доработанная версия кроссовера DBX707.

Aston Martin Vantage – сейфти-кар Формулы-1
Aston Martin Vantage – сейфти-кар Формулы-1
  • Ранее «За рулем» сообщал, что в Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986 года за 2 млн рублей.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: www.astonmartin.com

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 1
08.03.2024
Фото:Aston Martin
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Aston Martin Vantage

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв