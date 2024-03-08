Самый быстрый в истории: представлен новый сейфти-кар Формулы-1

Астон Мартин показал новый автомобиль безопасности для Формулы-1

Aston Martin вновь привлекает внимание к грядущему сезону Формулы-1 2024 года, представив свой новый автомобиль безопасности – спорткар Vantage последней версии.

Aston Martin улучшил скорость нового сейфти-кара, мощность обновленной модели возросла на 153 л.с. и в общей сложности составила 656 л.с. Машину 2024 года можно будет увидеть в ближайшие выходные на Гран-при Саудовской Аравии.

По сравнению с дорожной версией автомобиль безопасности обрел ряд доработок кроме сигнальных огней на крыше. Модернизирована центральная консоль в салоне, установлены передний сплиттер, заднее антикрыло и изменена конструкция днища.

Новый Aston Martin Vantage будет автомобилем безопасности на двенадцати этапах сезона. В качестве медицинского автомобиля продолжит использоваться доработанная версия кроссовера DBX707.

Aston Martin Vantage – сейфти-кар Формулы-1

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Источник: www.astonmartin.com