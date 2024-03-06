Таких объемов раньше не было: ФАС об увеличении норматива продаж на бирже по дизелю

Глава ФАС назвал достаточными меры государства по стабилизации топливного рынка

Правительство РФ предприняло достаточные меры для стабилизации топливного рынка, но вопросы сокращения сроков доставки ГСМ требуют детального рассмотрения. Такое мнение выразил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В ходе своего выступления в Совете Федерации РФ он напомнил, что в настоящее время приняты достаточно жесткие меры в части ограничения экспорта топлива.

«Кроме того, в преддверии посевной увеличен обязательный норматив продаж на бирже по дизелю до 16% - таких объемов, таких распоряжений ранее никогда не было. В части работы топливного рынка, я считаю, что меры достаточные», — подчеркнул глава ведомства.

Шаскольский обратил внимание на вопросы доставки топлива, по его мнению, они требуют детального рассмотрения с целью эффективной работы в части обеспечения более оперативной доставки.

Текущее ценообразование в биржевом сегменте топливного рынка стабилизировалось, убежден глава ФАС. При этом Шаскольский отметил, что реакцией на колебания, зафиксированные ранее, стало введение ряда ограничительных мер. Но меры давления не должны быть излишними, считает глава ведомства, потому что предприятиям, функционирующим в нефтедобывающей отрасли, необходимо развиваться с целью инвестирования средств в добычу и производство.

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Источник: interfax.ru