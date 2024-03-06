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Приборная панель на лобовом стекле: появились фото нового Arcfox Alpha S5

Автокомпания Arcfox выпустит новый лифтбек Alpha S5

Китайская автокомпания Arcfox начнет производить новый лифтбек Alpha S5.

Известно, что одной из основных особенностей модели станет отсутствие традиционной приборной панели. Вся информация будет выводиться на лобовое стекло.

Arcfox Alpha S5
Arcfox Alpha S5
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Длина, ширина и высота новинки составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база – 2900 мм. Передняя часть модели закрыта, а фары постепенно переходят в окружающую их область, что создает впечатление улыбающейся лисы.

В Китае машина будет продаваться как с одним, так и с двумя электродвигателями. Версия с одним двигателем на передней оси имеет мощность 270 л.с. В версии с двумя моторами к задней оси прибавляется мотор мощностью 260 л.с.

Arcfox Alpha S5
Arcfox Alpha S5

О датах запуска модели в продажу пока не сообщается.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
06.03.2024
Фото:CarNewsChina
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