Легковушка влетела в полную людей остановку в Челябинске

Мать с ребенком пострадали после наезда иномарки на остановку в Челябинске

В Челябинске 6 марта легковая машина врезалась в автобусную остановку на проспекте Комарова, где в тот момент находились десятки человек. Пострадали в результате ЧП мать с дочкой, проинформировали в пресс-службе ГИБДД города, заметив, что этому предшествовало еще одно столкновение.

Kia и ВАЗ-2112 столкнулись, затем второй автомобиль наехал на двух пешеходов, уточнили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь, их доставили в медучреждение. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры города.

Предположительно, виновником ДТП стал водитель Kia. На перекрестке он не уступил дорогу ВАЗу. В результате столкновения водитель российской машины потерял управление и вылетел на тротуар.

Ранее «За рулем» сообщал, что под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием большегруза и Land Cruiser.

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Источник: URA.RU