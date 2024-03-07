Страшное ночное ДТП под Саратовом: три человека погибли, пять пострадали
На трассе под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека
Легковая машина и два минивэна столкнулись на трассе в Саратовской области. Три человека погибли, еще пять пострадали, проинформировали в региональном управлении ГИБДД.
Авария случилась в 1:40 (0:40 мск) у села Тарумовка Петровского района. По предварительным данным, столкнулись Лада Гранта и две машины марки Toyota. В результате ДТП водитель и два пассажира — девушка и мужчина — из российской легковушки от полученных травм умерли на месте аварии. Пять человек из автомашин Toyota госпитализировали.
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ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.
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Источник: Telegram-канал УГИБДД 64
Фото:МВД Медиа
07.03.2024
Фото:МВД Медиа
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