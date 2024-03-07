#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Страшное ночное ДТП под Саратовом: три человека погибли, пять пострадали
7 марта
Страшное ночное ДТП под Саратовом: три человека погибли, пять пострадали
На трассе под Саратовом при столкновении трех...
Проект не устроил жителей: в Подмосковье решили не строить дублер Щелковского шоссе
7 марта
Проект не устроил жителей: в Подмосковье решили не строить дублер Щелковского шоссе
Губернатор Подмосковья объяснил отказ от...
В России открыли завод двигателей для производства автомобилей Haval
7 марта
В России открыли завод двигателей для производства автомобилей Haval
Моторы для Haval Jolion, F7 и F7x и Dargo будут...

Страшное ночное ДТП под Саратовом: три человека погибли, пять пострадали

На трассе под Саратовом при столкновении трех машин погибли три человека

Легковая машина и два минивэна столкнулись на трассе в Саратовской области. Три человека погибли, еще пять пострадали, проинформировали в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась в 1:40 (0:40 мск) у села Тарумовка Петровского района. По предварительным данным, столкнулись Лада Гранта и две машины марки Toyota. В результате ДТП водитель и два пассажира — девушка и мужчина — из российской легковушки от полученных травм умерли на месте аварии. Пять человек из автомашин Toyota госпитализировали.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.

Ранее «За рулем» сообщал, что Москва готовит переход на электромобили в такси и каршеринге.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram-канал УГИБДД 64

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
07.03.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0