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Если вы упустите весной этот важный момент — штрафы от ГИБДД неизбежны

Водителям напомнили об оптимальном времени для смены зимней резины на летнюю

При замене зимней резины на летнюю самое главное выбрать оптимальное время, иначе штрафов со стороны ГИБДД не избежать. Согласно рекомендациям, основанием для замены шин на летние является устойчивая среднесуточная температура от +5°С и выше. Именно в этот период летняя резина эффективно выполняет функции, что самым положительным образом сказывается на сроке ее службы. Не стоит забывать и о топливе — оно экономится.

Менять резину сразу, как сойдет снег весной, не следует, дело в том, что в этот период возможны заморозки, лучше дождаться, когда температурные значения станут постоянными.

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Автовладельцам нужно руководствоваться правилами, установленными законодательством, чтобы избежать штрафов. Напомним, с 1 сентября 2023 года действуют поправки, принятые в перечень неисправностей автомобиля, при которых его эксплуатация запрещена. Согласно поправкам, инспекторы ГИБДД с 1 декабря 2023 года выписывают штрафы водителям за поездки на летней резине в зимнее время года.

Власти каждого российского региона вправе устанавливать свои временные нормы по использованию зимних и летних шин, но, согласно нормативам Таможенного союза, эти периоды четко регламентируются и должны строго соблюдаться.

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Источник: pravda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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