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Дождались! Сейчас этот купе-кроссовер можно купить с выгодой до 500 тысяч рублей

В Changan анонсировали для россиян бонусы и скидки до полумиллиона рублей

С приходом весны один из крупнейших автопроизводителей Китая Changan запустил максимально выгодные предложения для россиян. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

В настоящее время на рынке России бренд Changan представлен широчайшим модельным рядом. На выбор покупателей сразу 14 моделей, причем в различных сегментах, начиная с седанов и кроссоверов и заканчивая полноразмерными внедорожниками и пикапами. И сегодня компания предлагает существенные выгоды, благодаря которым, включая прямые скидки и бонусы за Trade-in, экономия составит до 500 тысяч рублей.

Changan UNI-K
Changan UNI-K
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«Входная стоимость делает бренд одним из самых демократичных в ценовом позиционировании на российском рынке: с учетом действующих программ поддержки элегантный и практичный седан В-класса Changan Alsvin сегодня можно приобрести всего за 1,57 млн рублей», — уточняют представители пресс-службы.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Для удобства потенциальных покупателей в Changan действуют и кредитные программы, в рамках которых покупка автомобиля возможна без существенных переплат.

С учетом специальных условий выгода на Changan UNI-V составит 250 тысяч рублей, комфортабельного седана D-класса Eado Plus – 380 тысяч рублей, а седанов Alsvin и Lamore – 280 тысяч рублей.

Changan
Changan

Если покупатель выберет стильный и технологичный кроссовер Changan CS35 New, экономия составит 440 тысяч рублей, кроссовер комфорт-класса Changan CS55 Plus достанется с экономией в 450 тысяч рублей, а флагманский Changan CS95 будет доступнее на 320 тысяч. Но самая максимальная выгода ждет покупателей инновационного купе-кроссовера Changan UNI-K – сразу 500 тысяч рублей.

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Источник: пресс-служба Changan

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:«За рулем» | АГН «Москва»
Количество просмотров 1
07.03.2024
Фото:«За рулем» | АГН «Москва»
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