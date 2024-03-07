Поспешите! Эти автомобили из КНР можно купить сейчас ниже розничной цены

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На рынке России продают автомобили из Китая ниже рекомендованной розничной цены

На российском рынке седаны от китайских брендов продают ниже рекомендованной рыночной цены (РРЦ). Об этом корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказали представители таких дилерских центров, как Changan, BAIC и Kaiyi.

В частности, в дилерском центре Changan, расположенном в Нижнем Новгороде, седан Changan Alsvin в базовой комплектации предлагается на 120 тысяч рублей дешевле рекомендованной производителем розничной цены.

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«Стоимость от 1,45 млн рублей при оформлении кредита и сдаче машины в трейд-ин. За наличный расчет – 1,63 млн рублей», — уточнили в дилерском центре.

В салоне дилера Kaiyi в Уфе покупателям предлагается седан E5 с вариатором в базовой комплектации за 1,91 млн рублей. Эта сумма тоже ниже рекомендованной розничной цены на модель. В столичном дилерском центре автопроизводителя из Китая BAIC оценили седан U5 Plus в 1,75 млн рублей. Столько заплатит покупатель за версию с вариатором, при этом РРЦ на такую модель составляет 2,05 млн рублей, уточнили в салоне.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
07.03.2024
Фото:Depositphotos
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