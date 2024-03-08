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Представлен седан с революционным кузовом из алюминия и углеродного волокна

В честь своего десятилетия Karma Automotive выпустила прорывной седан Gyesera

Модель Gyesera является развитием полностью электрического седана GSe-6, представленного в прошлом году. Главная особенность новой модели заключается в ее уникальном кузове, который изготовлен из комбинации алюминия и углеродного волокна на алюминиевом шасси с пространственной рамой.

Karma Automotive Gyesera
Karma Automotive Gyesera

Большинство панелей кузова были полностью переработаны, за исключением некоторых задних боковых панелей. Президент Karma Маркес Маккаммон поделился информацией с Automotive News, что около 85% автомобиля было подвергнуто изменениям. Вице-президент Karma по глобальному дизайну Мишель Кристенсен даже назвал новую Gyesera «самым крутым GT на дороге».

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Габариты новой модели впечатляют: длина составляет 5077 мм, ширина - 2004 мм, высота - 1330 мм, а колесная база – 3159 мм. Заднеприводный Karma Gyesera оснащен мощностью 590 л. с. и крутящим моментом 939 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за менее чем 4,2 секунды и достигать максимальной скорости 217 км/ч. Вес автомобиля составляет 2400 кг.

Аккумуляторная батарея Gyesera обладает емкостью 120 кВтч, что позволяет проехать более 400 км на одном заряде.

Karma Automotive планирует начать производство новой модели до конца текущего года, но также не исключает возможности выхода на рынок в начале следующего. Ограниченная серия электрических седанов будет выпущена всего в количестве около 2000 единиц в течение четырех-пяти лет.

По информации Automotive News, цена на Gyesera составит от 175 000 до 225 000 долларов.

Источник: Automotive News

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За РулемЛежнин Роман
Фото:AutoNews
Количество просмотров 2
08.03.2024
Фото:AutoNews
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