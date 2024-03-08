Представлен седан с революционным кузовом из алюминия и углеродного волокна

В честь своего десятилетия Karma Automotive выпустила прорывной седан Gyesera

Модель Gyesera является развитием полностью электрического седана GSe-6, представленного в прошлом году. Главная особенность новой модели заключается в ее уникальном кузове, который изготовлен из комбинации алюминия и углеродного волокна на алюминиевом шасси с пространственной рамой.

Karma Automotive Gyesera

Большинство панелей кузова были полностью переработаны, за исключением некоторых задних боковых панелей. Президент Karma Маркес Маккаммон поделился информацией с Automotive News, что около 85% автомобиля было подвергнуто изменениям. Вице-президент Karma по глобальному дизайну Мишель Кристенсен даже назвал новую Gyesera «самым крутым GT на дороге».

Габариты новой модели впечатляют: длина составляет 5077 мм, ширина - 2004 мм, высота - 1330 мм, а колесная база – 3159 мм. Заднеприводный Karma Gyesera оснащен мощностью 590 л. с. и крутящим моментом 939 Н∙м, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за менее чем 4,2 секунды и достигать максимальной скорости 217 км/ч. Вес автомобиля составляет 2400 кг.

Аккумуляторная батарея Gyesera обладает емкостью 120 кВт∙ч, что позволяет проехать более 400 км на одном заряде.

Karma Automotive планирует начать производство новой модели до конца текущего года, но также не исключает возможности выхода на рынок в начале следующего. Ограниченная серия электрических седанов будет выпущена всего в количестве около 2000 единиц в течение четырех-пяти лет.

По информации Automotive News, цена на Gyesera составит от 175 000 до 225 000 долларов.

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Источник: Automotive News