Смотрите, на что способны эти невероятные экскаваторы-пауки (видео)
Так получилось, что в мире спецтехники термин «шагающий экскаватор» применяют к двум совершенно разным классам машин. Один, хоть и экзотичен, но все же довольно широко применим: сверхмассивные карьерные машины, масса которых доходит до тысяч тонн. А вот второй может показаться вам фантастичным: это компактные мобильные колесно-шагающие экскаваторы.
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Эти малыши весом всего от пары до полутора десятков тонн предназначены для работы на экстремальном ландшафте, и крутые иззубренные склоны – это их стихия. В мире можно насчитать буквально единицы производителей такой техники – и в силу специфических областей применения, и в силу сложности конструкции.
Чисто экскаваторный арсенал у «пауков» довольно стандартный, а вот каждая платформа – настоящее произведение инженерного искусства. Как правило, это четырехколесные машины, и каждое колесо расположено на отдельной балке, способной двигаться в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Вращение колес обеспечивает гидростатический привод, что позволяет им поворачиваться буквально под любым углом. К тому же, передние «лапы» снабжены специальными подвижными грунтозацепами, весьма напоминающими лапы хищника. Все вкупе приводит к тому, что такая машина может и шагать, и ездить, и комбинировать эти способы, самостоятельно забираясь хоть в самые непроходимые дебри, хоть в кузов грузовика, когда работа сделана и можно ехать домой…
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Источник: AUTO VIDEO
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