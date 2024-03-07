Приезжий попытался дать взятку столичному инспектору (видео)

В Москве задержали водителя, пытавшегося откупиться взяткой за просроченные права

В начале марта сотрудники столичной ГИБДД, неся службу на Нижегородской улице, остановили автомобиль для проверки документов. За рулем Лады находился 36-летний гость столицы, водительское удостоверение которого оказалось с истекшим сроком действия. Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола.

«Там, желая избежать привлечения к ответственности, он предложил полицейскому вознаграждение. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, водитель положил 4,5 тысячи рублей между передними сиденьями служебного транспорта», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инспекторы задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу. Деньги были приобщены к материалам уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Напомним, мелкая взятка должностному лицу (до 10 тысяч рублей) наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей. А ведь все могло окончиться обычным штрафом за просроченные права – 5 тысяч рублей...

Источник: МВД Медиа