«Дорогая, я в порядке»: это сообщение – лучший подарок для любой женщины
Народный фронт выпустил трогательное видео для русских женщин в честь 8 марта
Народный фронт поздравляет русских женщин с Международным женским днем и напоминает о том, что на самом деле является самым дорогим подарком в мире – понимание того, что твой родной человек в порядке, несмотря на сложнейшие условия, в которых он оказался.
В непростое для страны время огромное количество людей принимает решение встать на защиту интересов своей Родины, при этом в тылу оставляя свои семьи, жен, детей, матерей. И для них весть о том, что с родным человеком все в порядке, дороже любых подарков.
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Дорогая мама, я в порядке!.. Любимая, я в порядке!.. Сестрёнка, всё хорошо! Я в порядке!.. - это лучшие слова на свете для каждой женщины.
С 8 марта, наши милые!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Народный фронт
Фото:Народный фронт
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08.03.2024
Фото:Народный фронт
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