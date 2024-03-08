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Лучше поздно, чем никогда: угнанный Ferrari нашли спустя почти 30 лет

Полиция нашла угнанный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера спустя 28 лет

Недавно отдел по борьбе с организованной преступностью обнаружил Ferrari 512M, украденный у гонщика «Формулы-1» Герхарда Бергера во время Гран-при Сан-Марино 1995 года в Имоле. Минувшие десятилетия не помешали столичной полиции Лондона раскрыть давно забытый случай угона.

Ferrari 512M
Ferrari 512M

Во время гонки 1995 года воры совершили налет на стоянку отеля и угнали как Ferrari 512M Бергера, так и Ferrari 355 его товарища по команде Жана Алези. Столичная полиция, действуя совместно с Ferrari, вернула Бергеру его 512M. В январе автопроизводитель сообщил следователям, что осмотрел автомобиль по просьбе американского клиента.

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Расследование установило, что после угона машина попала в Японию. Там она пробыла до конца 2023 года, затем прибыла в Великобританию, где столичная полиция изъяла Ferrari, чтобы предотвратить ее дальнейший выезд из страны.

Ferrari 512M стал последней эволюцией легендарной Testarossa 1980-х годов. В отличие от предшественников, он оснащался фиксированными фарами вместо выдвижных. Модернизированный 4,9-литровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель развивал мощность 434 л. с. и крутящий момент 369 Н·м. Компания выпустила всего 501 экземпляр этой модели.

Салон Ferrari 512M
Салон Ferrari 512M

Обнаруженный Ferrari 512M прошел тщательную экспертизу и проверку подлинности, прежде чем его вернули законному владельцу. Расследование угона продолжается, и полиция намерена установить личности и задержать виновных в краже.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Motor1
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08.03.2024
Фото:Motor1
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