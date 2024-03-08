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Выиграй Omoda S5
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Новейший кроссовер Range Rover заметили на тестах: какие у него особенности?

Появились первые шпионские фото нового кроссовера Range Rover в камуфляже

Первое, что бросается в глаза – это низкая посадка, свидетельствующая о том, что новый Range Rover будет ориентирован на использование в городских условиях и на асфальтированных дорогах.

Шпионское фото нового кроссовера Range Rover
Шпионское фото нового кроссовера Range Rover

Длинный задний свес свидетельствует о возможном наличии третьего ряда сидений в некоторых комплектациях.

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Ожидается, что новый Range Rover будет построен на платформе EMA, такой же, как и у следующего поколения Evoque. Производство новой модели планируется начать до конца 2025 года. Velar следующего поколения будет представлять собой роскошный электрический автомобиль, способный конкурировать с Porsche Macan EV.

Хотя Jaguar Land Rover еще не раскрыла официальные характеристики своих будущих электромобилей, они заявили, что новый электрический Range Rover будет находиться на одном уровне с текущей флагманской моделью Range Rover V8. Автомобиль будет оснащен 800-вольтовой архитектурой и передовыми технологиями, позволяющими справиться с тяжелыми условиями бездорожья и преодолевать водные преграды.

Компания Jaguar Land Rover ранее заявила о своих планах по разработке шести электромобилей к 2026 году, включая две модели Jaguar. Однако, позже они изменили свои планы и решили сконцентрироваться на четырех электромобилях. В настоящее время неизвестно, какие именно модели были отложены.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 1
08.03.2024
Фото:Unsplash | Carscoops
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

+1