Осторожно: у этого автомобиля могут выпадать стекла!

Porsche объявила отзывную кампанию из-за неправильного вклеивания стекол

Причиной отзывной компании стали неполадки со вклеиванием лобовых и задних стекол. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), в 8101 автомобиле Porsche 911 была обнаружена проблема, связанная с клеевым соединением стекол.

Porsche 911

Ситуация возникла из-за некачественной подготовки поверхностей, что привело к ослаблению склеивания. Проблема была выявлена в ноябре 2022 года, когда при проверке обнаружилось частичное отслоение стекла в местах с менее прочным соединением.

Компания Porsche выразила обеспокоенность тем, что в случае ДТП склеивание может оказаться недостаточно прочным, чтобы удержать лобовое стекло на месте. В документах отмечается, что в компанию поступило 15 запросов по гарантии, связанных с данной проблемой. Однако Porsche утверждает, что им не известно ни одного случая отрыва стекол или несчастных случаев, вызванных данной неисправностью.

Владельцы автомобилей Porsche 911, подпадающих под отзыв, могут заметить чрезмерный шум ветра или запотевание в автомобиле как признаки возможной проблемы. Компания Porsche связалась с владельцами и предупредила их о необходимости как можно скорее доставить автомобили в авторизованные дилерские центры для бесплатного ремонта.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1