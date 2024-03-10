Кроссовер, который приняли за Audi Q9, оказался другим автомобилем
Как сообщает Carscoops со ссылкой на надежные источники, замаскированный кроссовер, проходящий испытания в Европе, на самом деле является следующим поколением Audi Q7.
Новый Audi Q7 отличается от своего предшественника заметными изменениями в дизайне. Передняя часть кроссовера украшена новой решеткой радиатора с уникальным рисунком, а также обновленными осветительными приборами и массивным нижним воздухозаборником с сетчатой вставкой. Дверные ручки установлены заподлицо с кузовом, придавая автомобилю более обтекаемый вид.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Задняя часть Q7 также была переработана. Бампер приобрел более современный дизайн, а традиционная задняя дверь дополняется новыми задними фонарями.
Ожидается, что интерьер нового Q7 будет вдохновлен недавно представленным Audi Q6 e-tron. Он может быть оборудован 11,9-дюймовой цифровой приборной панелью, 14,5-дюймовой информационно-развлекательной системой и дополнительным 10,9-дюймовым дисплеем для переднего пассажира.
Под капотом нового Audi Q7 будет располагаться линейка бензиновых, дизельных и подключаемых гибридных двигателей.
Ожидается, что кроссовер будет представлен в следующем году как модель 2026 года.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник,, фото: Carscoops
Отзывы о Audi Q7 (1)
Машинка - космос,истребитель
Один недостаток - жор масла
Дизельный - а не ощущается