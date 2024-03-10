Кроссовер, который приняли за Audi Q9, оказался другим автомобилем

Прототипы Audi Q9, замеченные во время тестов, на самом деле являются Audi Q7

Как сообщает Carscoops со ссылкой на надежные источники, замаскированный кроссовер, проходящий испытания в Европе, на самом деле является следующим поколением Audi Q7.

Audi Q7 2026 на тестах

Новый Audi Q7 отличается от своего предшественника заметными изменениями в дизайне. Передняя часть кроссовера украшена новой решеткой радиатора с уникальным рисунком, а также обновленными осветительными приборами и массивным нижним воздухозаборником с сетчатой вставкой. Дверные ручки установлены заподлицо с кузовом, придавая автомобилю более обтекаемый вид.

Audi Q7 2026 на тестах

Задняя часть Q7 также была переработана. Бампер приобрел более современный дизайн, а традиционная задняя дверь дополняется новыми задними фонарями.

Ожидается, что интерьер нового Q7 будет вдохновлен недавно представленным Audi Q6 e-tron. Он может быть оборудован 11,9-дюймовой цифровой приборной панелью, 14,5-дюймовой информационно-развлекательной системой и дополнительным 10,9-дюймовым дисплеем для переднего пассажира.

Под капотом нового Audi Q7 будет располагаться линейка бензиновых, дизельных и подключаемых гибридных двигателей.

Ожидается, что кроссовер будет представлен в следующем году как модель 2026 года.

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Источник,, фото: Carscoops