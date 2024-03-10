Россияне массово пересаживаются на китайские премиальные автомобили

Exeed, Li Auto и Tank вошли в десятку лучших по продажам на российском рынке

В последние годы наблюдается растущая тенденция перехода российских автомобилистов с немецких и японских премиальных марок на китайские модели.

В исследовании банка «Открытие Авто», отмечается, что сразу три китайских бренда премиум-класса – Exeed, Li Auto и Tank – вошли в десятку лучших по продажам на российском рынке в феврале 2024 года. Показатели продаж этих брендов оказались выше, чем у таких традиционных премиальных марок, как Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Несмотря на высокие показатели продаж, китайские автомобили премиум-класса пока не могут полностью конкурировать с немецкими и японскими аналогами по ряду характеристик. В частности, им не хватает некоторых технологий, дизайна и узнаваемости бренда.

В массовом сегменте российского авторынка китайские бренды также занимают лидирующие позиции. Компании Haval, Geely и Chery возглавляют рейтинг продаж. При этом наиболее популярными моделями являются кроссоверы Haval Jolion и Geely Monjaro.

Эксперты банка «Открытие Авто» отмечают, что китайские автомобили продолжают завоевывать популярность в России. Они предлагают привлекательное соотношение цены и качества, а также широкий выбор моделей.

Ожидается, что в ближайшие годы рынок китайских автомобилей в России будет расти и развиваться.

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Источник: Российская газета