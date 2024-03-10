Lada Vesta получит полезную современную опцию

Модели Lada будут оснащаться облегченными электроусилителями руля от «Итэлмы»

НПП «Итэлма» объявило о скором запуске поставок новой модели электроусилителя руля (ЭУР) на конвейер АвтоВАЗа.

Эта разработка знаменует собой значительный шаг вперед в области импортозамещения и развития отечественного автопрома.

Lada Vesta

ЭУР «Итэлма» обладает сниженной массой в 8,8 кг, что на 15-20% меньше, чем у иностранных вариантов. Интегрированный электронный блок управления в блок с двигателем обеспечивает компактность и надежность конструкции. Встроенный датчик углового положения рулевого вала упрощает процесс установки и обеспечивает более точное управление.

Компания непрерывно работает над улучшением характеристик своих продуктов. В ближайших планах предприятие планирует увеличить производительность ЭУР за счет оптимизации алгоритмов управления. Локализовать производство для снижения зависимости от импортных комплектующих.

Электроусилители руля от «Итэлма» станут важным элементом в конструкциях автомобилей Lada. Сначала новинку получит Vesta, а затем ЭУР появится и на других моделях, в том числе на перспективной Lada Iskra.

Помимо ЭУР, «Итэлма» поставляет на конвейер АвтоВАЗа и другие компоненты, включая систему стабилизации ESC, блоки ABS и ряд других комплектующих.

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Источник: Российская газета