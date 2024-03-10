Дизель, полный привод, автомат, не китаец – надежный кроссовер до 3 млн

«За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Kia Sorento Prime

На российском рынке представлено много кроссоверов, а с появлением «китайцев» их стало просто слишком много. Однако не все модели являются достойными с разных точек зрения, в том числе и с точки зрения надежности.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал рынок подержанных кроссоверов на российском рынке и выделил одну модель, на которую стоит обратить внимание – Kia Sorento Prime.

Kia Sorento Prime

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

- Плюс-минус 3 млн рублей стоит пятилетний Kia Sorento Prime. Львиная доля автомобилей с турбодизелем 2.2 мощностью 200 л.с. И этот двигатель – практически беспроблемный: первого серьезного вмешательства при условии заботливого обслуживания и аккуратной эксплуатации не стоит ждать раньше 200 тысяч км.

Примерно столько ходит топливный насос. Правда, лучше перестраховаться и поменять его при первых же признаках износа. Иначе металлическая стружка, попадающая в солярку, быстро прикончит топливную аппаратуру. Иногда на 200 тысячах км умирает турбина. Но это скорее исключение, чем правило.

К восьмиступенчатому автомату A8MF1, который появился после рестайлинга, претензий нет. А вот смазывать шлицы углового редуктора нужно каждые 40 тысяч км – иначе попадете на дорогой ремонт.

Интерьер Kia Sorento Prime

С другими престижными моделями-пятилетками вы можете ознакомиться в полней версии материала «За рулем».