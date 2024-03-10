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Выиграй Omoda S5
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Настоящий суперкар Ferrari превратили в компьютерный симулятор

Ferrari 458 Italia превратили в симулятор с двумя рулями и без двигателя

Британский авторизованный сервисный центр Chartwell превратил реальный автомобиль 458 Italia в необычный симулятор, который теперь выставлен на продажу.

Симулятор на базе Ferrari 458 Italia
Симулятор на базе Ferrari 458 Italia

С первого взгляда машина кажется совершенно обычной: есть колеса, стекла, шильдики и даже выхлопные трубы. Но при детальном осмотре становится ясно, что тормозные диски и атмосферный V8 являются всего лишь имитацией.

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Под капотом этого «автомобиля» скрывается настоящий двигатель – пара материнских плат Sporting MSI X470 Gaming Plus, две видеокарты Corsair Vengeance LPX объемом 16 ГБ памяти, GeForce RTX 2080 и процессоры AMD 7 2700X. Симулятор работает на платформе iRacing, признанной одной из самых реалистичных в виртуальных гонках.

Симулятор на базе Ferrari 458 Italia
Симулятор на базе Ferrari 458 Italia

В салоне установлены два ковшеобразных кресла Sparco на базе Next Level Racing Motion Platform V3, которые имитируют перегрузки и вибрации, ощущаемые в настоящем автомобиле. Предусмотрены два комплекта педалей Fanatec Clubsport (по три педали в каждом, чего никогда не было в реальном 458 Italia) и два гоночных руля Thrustmaster TS-PC Ferrari. Экранов нет, их функцию выполняют две VR-гарнитуры.

Симулятор на базе Ferrari 458 Italia
Симулятор на базе Ferrari 458 Italia

Симулятор предоставляет пользователям захватывающий и реалистичный опыт вождения высокопроизводительного автомобиля не выходя из дома.

Источник: Collecting Cars

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Collecting Cars
Количество просмотров 1
10.03.2024
Фото:Collecting Cars
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