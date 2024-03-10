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Современный Land Rover Defender стилизовали под старую модель

Heritage Customs создали ностальгический Land Rover Defender в винтажном стиле

Голландская компания Heritage Customs представила необычный проект – Valiance Convertible, в котором классический внедорожник Land Rover Defender 90 превращают в элегантный кабриолет в винтажном стиле. Это уже третий экземпляр из серии, начатой в 2021 году.

Land Rover Defender Valiance Convertible
Land Rover Defender Valiance Convertible

Первой моделью стал Solihull Sand с ностальгической окраской, а второй — яркий Sunbeam Yellow. Третий автомобиль, вдохновленный заводской версией Heritage Edition, отличается более сдержанной внешностью.

Land Rover Defender Valiance Convertible
Land Rover Defender Valiance Convertible
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Кузов внедорожника лишен жесткой крыши, которую заменяет трубчатый каркас безопасности и мягкий верх с электроприводом. Кузов окрашен в светло-зеленый цвет Grasmere Green, характерный для Heritage Edition, с белыми акцентами. Каркас и тент выполнены в песочном оттенке, а бамперы и пороги окрашены в цвет кузова. Стандартные колеса уступили место белым стальным штампованным дискам Heritage Customs.

Land Rover Defender Valiance Convertible
Land Rover Defender Valiance Convertible

Интерьер автомобиля отделан высококачественной кожей коньячно-песочного цвета. Этим материалом обиты не только сиденья, но и приборная панель, рулевое колесо и дверные карты.

Компания Heritage Customs подчеркивает, что тираж Valiance Convertible будет ограничен пятью экземплярами, которые будут строиться по индивидуальным заказам клиентов.

Стоимость такого винтажного внедорожника начинается от 82 500 евро, не считая стоимости исходного Land Rover Defender 90, который служит базой для модернизации.

Источник: Heritage Customs

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Heritage Customs
10.03.2024
Фото:Heritage Customs
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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