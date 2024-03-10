Современный Land Rover Defender стилизовали под старую модель

Heritage Customs создали ностальгический Land Rover Defender в винтажном стиле

Голландская компания Heritage Customs представила необычный проект – Valiance Convertible, в котором классический внедорожник Land Rover Defender 90 превращают в элегантный кабриолет в винтажном стиле. Это уже третий экземпляр из серии, начатой в 2021 году.

Land Rover Defender Valiance Convertible

Первой моделью стал Solihull Sand с ностальгической окраской, а второй — яркий Sunbeam Yellow. Третий автомобиль, вдохновленный заводской версией Heritage Edition, отличается более сдержанной внешностью.

Land Rover Defender Valiance Convertible

Кузов внедорожника лишен жесткой крыши, которую заменяет трубчатый каркас безопасности и мягкий верх с электроприводом. Кузов окрашен в светло-зеленый цвет Grasmere Green, характерный для Heritage Edition, с белыми акцентами. Каркас и тент выполнены в песочном оттенке, а бамперы и пороги окрашены в цвет кузова. Стандартные колеса уступили место белым стальным штампованным дискам Heritage Customs.

Land Rover Defender Valiance Convertible

Интерьер автомобиля отделан высококачественной кожей коньячно-песочного цвета. Этим материалом обиты не только сиденья, но и приборная панель, рулевое колесо и дверные карты.

Компания Heritage Customs подчеркивает, что тираж Valiance Convertible будет ограничен пятью экземплярами, которые будут строиться по индивидуальным заказам клиентов.

Стоимость такого винтажного внедорожника начинается от 82 500 евро, не считая стоимости исходного Land Rover Defender 90, который служит базой для модернизации.

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Источник: Heritage Customs