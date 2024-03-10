Первый российский электрический минивэн скоро поступит в продажу

Evolute объявил о сроках начала продаж электрического минивэна i-Van

Автопроизводитель Evolute объявил о начале продаж минивэна i-Van во втором или третьем квартале 2024 года. Производство модели уже стартовало на заводе в Липецкой области в четвертом квартале 2023 года.

Evolute i-Van

Длина минивэна Evolute i-Van составляет 5135 мм, колесная база 3000 мм. Салон имеет раздельные кресла на втором ряду. Электромотор на задней оси выдает 122 л. с. Запас хода составляет около 400 км. Зарядить минивэн с 30% до 80% можно за 37 минут.

Evolute i-Van

В стандартное оснащение Evolute i-Van входят кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом, парктроник, камера заднего вида и мультимедиа с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Ожидается, что Evolute i-Van станет одним из самых доступных минивэнов в своем классе в России. Точные цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

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Источник: Российская газета