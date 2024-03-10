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Назван самый популярный автомобиль на российском вторичном рынке

В феврале Kia Rio оказался самым популярным на российском вторичном рынке

В феврале 2024 года в России было зафиксировано самое низкое количество продаж на вторичном рынке за последние 12 месяцев. Однако, несмотря на это, Kia Rio стала наиболее популярным подержанным автомобилем в стране. Это стало известно благодаря данным о перерегистрации машин, предоставленным «Автостат Инфо».

Kia Rio
Kia Rio

Kia Rio продемонстрировала впечатляющий рост популярности, продажи увеличились на 16% по сравнению с февралем прошлого года. За этот месяц более 11 тысяч автомобилей этой модели сменили владельцев. На втором месте рейтинга оказалась ВАЗ-2107 с 10,4 тысячами проданных машин, а на третьем месте Lada 2114 со 9,7 тысячами продаж.

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Также в списке популярных автомобилей на вторичном рынке значатся Lada Granta, Hyundai Solaris, Lada Priora, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Когда речь идет о брендах, лидером вторичного рынка в России за февраль оказалась Lada с 113,6 тысячами перерегистраций. За ней следуют Toyota с 44,6 тысячами перерегистраций и Kia. Эти бренды демонстрируют стабильную популярность среди российских автолюбителей.

Источник: «Автостат Инфо»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
10.03.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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