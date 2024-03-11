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Подсчитано, сколько российских машин могут конфисковать в Литве

С сегодняшнего дня Литва готовится конфисковать российские автомобили

С 11 марта Литва приступает к исполнению мер по ограничению российских автомобилей на своей территории. Власти страны начинают процесс конфискации автомобилей с российскими номерами, ставя перед их владельцами выбор: либо перерегистрироваться на литовские номера, либо покинуть территорию страны.

Неисполнение этого требования будет рассматриваться как нарушение законодательства по статье 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины, сообщила пресс-служба литовской таможни.

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Исключением станут только автомобили, следующие транзитом через Литву в Калининградскую область и из нее. Такие транспортные средства смогут пребывать на территории Литвы не более 24 часов при условии присутствия владельца в машине. В противном случае такие автомобили не будут допущены на территорию страны.

В МИД пригрозили Литве ответными мерами за конфискацию автомобилей

Решение Литовских властей вызвало гневную реакцию в российском МИДе, который охарактеризовал это как грубейший акт грабежа на государственном уровне.

Представители ведомства также подчеркнули, что Россия даст ответ на подобные дискриминационные действия.

А пока российское Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в недружественные страны, отметив, что Литва и другие Республики Прибалтики прочно укрепили свой статус как враждебных государств по отношению к России.

По данным таможенного департамента Литвы, могут быть конфискованы около полусотни российских автомобилей, участвующих в транспортном движении. И это лишь часть машин, которые подлежат конфискации, возможно, еще ряд транспортных средств ожидает своей участи на парковочных площадках.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia/Unsplash
Количество просмотров 2
11.03.2024
Фото:Wikimedia/Unsplash
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