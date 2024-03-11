Катался на «ватрушке»: пьяный водитель сбил ребенка в Иркутской области
В поселке Залари Иркутской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда он съезжал с горки на тюбинге. Об этом 11 марта проинформировало следственное управление СК России по Иркутской области.
По данным следствия, 10 марта 32-летний водитель ВАЗ-2109 наехал на ребенка, когда тот на тюбинге катался с горки неподалеку от дороги. Уточняется, что водитель привез мальчика в местную больницу, но тот скончался там от полученных травм.
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Освидетельствование показало, что в крови у водителя авто находились следы алкоголя. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
На данном этапе следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» сообщал, что Россия и Филиппины соединились прямыми авиарейсами.
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Источник: Telegram-канал СУ СК России по Иркутской области